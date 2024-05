‘Man United schakelt direct na vertrek Varane en wil opvolger met City-verleden’

Manchester United hoeft mogelijk niet ver te zoeken naar een opvolger van de vertrekkende Raphaël Varane. Volgens Sky Sports azen the Red Devils namelijk op een centrale verdediger uit de Premier League: Tosin Adarabioyo van Fulham.

Het kondigde zich al enige tijd aan, maar Varane maakte dinsdag dan eindelijk zijn aanstaande vertrek bij Manchester United wereldkundig. De Fransman loopt uit zijn contract en gaat niet verlengen, zo maakte hij bekend.

Manchester United houdt dus niks over aan het vertrek van Varane. Met dat gegeven in het achterhoofd is het niet gek dat de werkgever van Erik ten Hag uitkomt bij Adarabioyo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook de 26-jarige centrumverdediger van Fulham is namelijk aan het einde van het lopende seizoen gratis op te pikken. Het zorgt ervoor de Adarabioyo in trek is bij meerdere grote clubs.

Zo zou ook AC Milan met zijn handtekening aan de haal willen gaan komende zomer, terwijl Newcastle United vanuit Engeland een concurrent voor Manchester United is. Het is onbekend naar welke potentiële nieuwe werkgever de voorkeur van Adarabioyo uitgaat.

De Engelsman staat sinds 2020 onder contract bij Fulham. Sindsdien kwam hij 132 keer in actie namens the Cottagers. Met name in het huidige seizoen maakt Adarabioyo indruk in de Premier League.

Wat een mogelijke overgang van Adarabioyo naar Manchester United enigszins pikant maakt, is dat de mandekker uit de jeugdopleiding van stadgenoot Manchester City afkomstig is. Tevens kwam hij acht keer in actie namens de hoofdmacht van the Citizens.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties