ADO doet goede zaken in KKD-play-offs met verdiende zege op De Graafschap

ADO Den Haag heeft dinsdagavond een grote stap gezet richting de tweede ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Op bezoek bij De Graafschap wist de ploeg van Darije Kalezic er een terechte 2-3 zege uit te slepen. In de tweede helft lag het duel lange tijd stil wegens een medisch noodgeval op de tribune, waarbij de supporters zich van hun beste kan lieten zien.

De aanwezige supporters hoefden niet lang te wachten op de eerste reden om te juichen en het waren de thuisfans die van hun stoelen konden springen. In de dertiende minuut belandde een afvallende bal voor de voeten van Alexander Büttner, wiens harde poeier te machtig bleek voor doelman Nick Marsman: 1-0.

Een kwartier later trok ADO de stand gelijk. Een voorzet vanaf rechts van Jari Vlak werd door Amir Absalem vakkundig over De Graafschap-keeper Thijs Jansen heen gekopt: 1-1. Nog voor rust hadden de Hagenezen op voorsprong moeten komen, maar Henk Veerman raakte de bal oog in oog met Jansen volledig verkeerd.

Met een 1-1 stand zochten de spelers en stafleden de kleedkamers op. Na zo'n tien minuten in de tweede tweede helft ging het mis op de thuistribune, waar een supporter van De Graafschap onwel zou zijn geworden. De in het stadion aanwezige medici haastten zich richting de fan, waarna deze behandeld werd.

Het duel werd stilgelegd, maar kort daarna kreeg scheidsrechter Marc Nagtegaal te horen dat er doorgespeeld kon worden, waarna hij dit bericht overbracht op de spelers en de intentie om door te spelen kenbaar maakte. Dit gebeurde tot onvrede van de aanwezige supporters, waarna zij besloten bekers op het veld te gooien en fluitconcerten in te zetten. Hierna werd het duel wederom gestaakt en zochten de spelers voor een tweede keer de kleedkamers op.

Vlak voor het hervatten van het duel gaf Nagtegaal bij ESPN een korte update. De arbiter liet weten dat de supporter in kwestie aanspreekbaar is, door de aanwezige medici is behandeld en het stadion heeft verlaten. Na een korte warming-up kon de het treffen hervat worden.

Snel na de hervatting ging het mis in de defensie van de Superboeren. Joran Hardeman poogde de bal terug te koppen richting zijn keeper, maar ADO-aanvaller Daryl van Mieghem kon onderscheppen en de 1-2 binnentikken.

In minuut 66 werd de schade voor De Graafschap nog groter. Vlak bereikte Veerman in de vijandelijke zestien met een hele fraaie steekpass, waarna de lange spits Alex Schalk bediende. Laatstgenoemde passeerde met wat geluk twee verdedigers en werkte binnen: 1-3. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd dacht Van Mieghem zijn oude werkgever voor een tweede keer pijn te doen, maar de 1-4 werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Graafschap zou via Devin Haen en David Flakus Bosilj proberen iets terug te doen, maar zij faalden. Het duurde uiteindelijk tot de blessuretijd totdat de ploeg van Jan Vreman een aansluitingstreffer vond. Absalem maakte hands in de eigen zestien, waarna aanvoerder Jeffrey Fortes vanaf elf meter de 2-3 op het bord zette.

Uiteindelijk was het ADO dat terecht zegevierde en hadden de Hagenezen wellicht zelfs recht op een grotere voorsprong op De Graafschap. De return in Den Haag vindt plaats op zaterdag 18 mei om 20:00 uur.

