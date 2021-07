Eerste reactie Henk Fraser: ‘Ik pas in het profiel als gekleurde trainer’

Henk Fraser praat woensdag met de KNVB over het assistent-bondscoachschap bij het Nederlands elftal, zo onthult De Telegraaf dinsdagmiddag op basis van bronnen binnen de voetbalbond. Er zullen verschillende opties worden besproken met de hoofdtrainer van Sparta Rotterdam, die zich als hij 'ja' zegt tegen de KNVB wellicht alleen voor interlandperiodes hoeft te melden. Het is echter niet uitgesloten dat Fraser fulltime in dienst komt en in dat geval zal er met Sparta worden gesproken over een afkoopsom.

Fraser, die bij Sparta tot medio 2024 vastligt, reageert dinsdag tegenover De Telegraaf op de wens van de beoogde nieuwe bondscoach Louis van Gaal om hem in de technische staf op te nemen. "Het zit in de aftastfase. En volgens mij pas ik in het profiel, als gekleurde trainer. Of dat vreemd klinkt? Ach, iedereen weet dat ik totaal niet in dat soort termen denk. Het zal een combinatie zijn van factoren", doelt de Sparta-coach waarschijnlijk op de commissie-Mijnals, door de KNVB in het leven geroepen om de diversiteit binnen het voetbal te vergroten.

De beoogde nieuwe assistent-bondscoach geeft toe dat hij het werk bij Oranje graag zou willen combineren met het hoofdtrainerschap in Rotterdam. "Ja, dat zou voor mij eigenlijk wel het ideaalplaatje zijn als ík het voor het zeggen zou hebben. Los van alle belangen of zaken, die ik zou kunnen aanhalen. Ik heb het onwijs goed naar mijn zin bij Sparta. Maar alles wat ik nu zeg, is voorlopig voor mijn beurt spreken", houdt Fraser zich nog enigszins op de vlakte. Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, reageerde eerder deze dinsdag al op de interesse van de KNVB en Van Gaal de coach van de Rotterdammers.

"Het was nog in de aftastende fase", doelt Van Stee in gesprek met RTV Rijnmond op de eerste contacten tussen de KNVB en Sparta. "Louis wilde weten wat de mogelijkheden waren. Misschien heeft hij wel veel meer kandidaten benaderd. Dat weet ik niet." Van Stee voegde er ook gelijk aan toe dat Fraser zich vereerd voelt door de toenadering vanuit Zeist. Van Gaal heeft tevens Danny Blind op het oog als assistent. Het duo werkte eerder al samen bij Oranje, met de derde plaats op het WK van 2014 als absoluut hoogtepunt.