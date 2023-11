Fraser ziet Kramer keihard en onbesuisd inkomen: ‘Ben je dan pissig?’

Woensdag, 1 november 2023 om 10:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:08

Henk Fraser gaat deze week in gesprek met Michiel Kramer, zo verklaarde de trainer van RKC Waalwijk dinsdagavond na de met 3-2 verloren bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. De boomlange spits beging namelijk een keiharde overtreding op Ryan Flamingo en mocht heel blij zijn dat hij daarvoor slechts een gele kaart ontving.

"Het was voor jou in ieder geval heel snel duidelijk dat je Michiel Kramer eruit ging halen", concludeerde ESPN-verslaggever Aletha Leidelmeijer in de catacomben van De Galgenwaard. "Ja, zeker", reageerde de RKC-coach zonder aarzeling. "Wat zag jij in de eerste helft? Je riep hem natuurlijk ook al een keer bij je", wilde Leidelmeijer vervolgens weten.

"Ik heb het niet zo goed gezien. Ik heb alleen gezien dat er een moment was dat je dicht bij nog een kaart bent. Deze eerste gele kaart had ik niet gezien", aldus Fraser, die op de beelden ziet dat Kramer vol doorgaat op Flamingo. "Volgens mij is dit een meer dan terechte gele kaart." Leidelmeijer vroeg of Kramer niet gewoon een rode kaart had verdiend voor zijn onbesuisde actie.

"Ja, daar is de scheidsrechter (Laurens Gerrets, red.) voor. Hij staat er vrij dicht bij", zag Fraser, die direct de vraag kreeg wat hij als VAR, die overigens niet aanwezig was in Utrecht, zou doen. "Maar ik ben geen VAR, dus het is niet aan mij." Leidelmeijer wil van de verliezende coach weten of de zware overtreding de reden was dat Kramer halverwege werd vervangen door Denilho Cleonise.

De bewuste actie van Michiel Kramer in beeld.

"Gevoelsmatig wel en als ik de beelden zie, is dat denk ik de juiste beslissing. We komen gewoon goed weg, dat kan ik niet ontkennen." Fraser is sowieso van plan om met Kramer over het voorval in de bekerwedstrijd te praten. "Ja, tuurlijk, ik heb nu de beelden gezien. Ik kan moeilijk iets anders tegen hem zeggen dan dat we goed wegkomen."

"Ben je dan pissig? Want het is een ervaren speler natuurlijk. Dat hij dit soort dingen doet in zo'n eerste helft?", liet Leidelmeijer het veelbesproken onderwerp niet zomaar rusten. "We weten allemaal dat het niet hoort, toch? Het is zeker iets dat we gaan bespreken. Dat lijkt me niet meer dan logisch", zo besloot Fraser.

Harde overtreding

Na de 2-0 van Utrecht mocht RKC en in het specifiek Kramer van geluk spreken dat het nog met tien man op het veld stond. Het was een werkelijk schandalige overtreding van de spits, waarbij hij vol doortrapte op de enkel van Flamingo, had een donkerrode kaart verdiend, maar Kramer kwam weg met slechts een gele prent. Even later had Kramer zijn tweede gele kaart moeten hebben, maar ook die toonde arbiter Gerrets niet.