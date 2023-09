FC Twente lijdt eerste nederlaag; wedstrijd gestaakt in minuut 89

Zondag, 24 september 2023 om 18:50 • Mart van Mourik

RKC Waalwijk heeft zondagavond een zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis waren de Noord-Brabanders dankzij een voltreffer van Filip Stevanovic in de 89ste minuut met 1-0 te sterk voor FC Twente. Direct na het doelpunt belandden er bekers bier op het veld met een tijdelijke staking tot gevolg. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor de Tukkers, die daardoor PSV en AZ uit zien lopen.

Oosting voerde ten opzichte van het gewonnen duel met Ajax (3-1) geen enkele wijziging door in zijn ploeg, terwijl ook Henk Fraser besloot vast te houden aan de basiself die succesvol was tegen Vitesse (0-2). De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Michel Vlap, die doelgericht uithaalde maar hard de lat raakte. Enkele minuten voor het rustsignaal ontbrak het Twente opnieuw aan fortuin in de afronding: Sem Steijn raakte van dichtbij de linkerpaal.

In het tweede bedrijf was FC Twente geen schim van zichzelf, waardoor het in de eerste helft inspiratieloze RKC beter in de wedstrijd kon komen. Lang zag het ernaar uit dat de teams het duel doelpuntloos zouden besluiten, maar niets bleek minder waar. Na een voorzet vanaf de rechterkant belandde de bal via de rug van Mees Hilgers voor de voeten van Stevanovic, die van dichtbij een volmaakte volley produceerde: 1-0.

Bij het vieren van het doelpunt ging het vervolgens helemaal mis: zeker vijf bekers bier werden op het veld gegooid waardoor arbiter Joey Kooij beide teams onmiddellijk naar binnen stuurde. Na een staking van vijftien minuten kon de wedstrijd hervat worden. In de minuut reguliere speeltijd en vier minuten extra tijd kwam het scorebord niet meer in beweging.