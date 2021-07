Louis van Gaal wil Henk Fraser als assistent bij Oranje

Dinsdag, 20 juli 2021 om 13:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Louis van Gaal is bezig met de invulling van de technische staf bij het Nederlands elftal. Het Algemeen Dagblad meldt dinsdagmiddag dat de beoogde nieuwe bondscoach van Oranje Henk Fraser wil aantrekken als zijn rechterhand. Zijn werkgever Sparta Rotterdam bevestigt dat er al contact is geweest met de KNVB, maar benadrukt tevens dat er nog geen definitief akkoord is bereikt wat betreft het tussentijdse vertrek van Fraser. De trainer is wel vereerd door de avances vanuit Zeist, zo klinkt het.

"Het was nog in de aftastende fase", doelt technisch directeur Henk van Stee in gesprek met RTV Rijnmond op de eerste contacten tussen de voetbalbond en Sparta. "Louis wilde weten wat de mogelijkheden waren. Misschien heeft hij wel veel meer kandidaten benaderd. Dat weet ik niet." Het Algemeen Dagblad meldt voorts dat Fraser het werk als oefenmeester bij Sparta zou kunnen combineren met zijn werkzaamheden bij Oranje. Als speler heeft hij een gezamenlijk verleden met Van Gaal bij Sparta in de jaren tachtig, wat ook geldt voor Danny Blind. Hij is eveneens in beeld als assistent bij het Nederlands elftal. Blind was in het verleden al eens als bondscoach en assistent-bondscoach verbonden aan Oranje.

Het is nog niet bekend hoe Fraser aankijkt tegen de wens van Van Gaal om met hem te gaan samenwerken bij het Nederlands elftal. De trainer verlengde vorige maand nog zijn contract bij Sparta tot medio 2024. Zijn oude verbintenis in Rotterdam liep door tot de zomer van 2022. Van Gaal zelf staat tot en met het WK van 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB, mocht hij daadwerkelijk kiezen voor een terugkeer als bondscoach. Fraser zou hem dan na de eindronde kunnen opvolgen, indien de voetbalbond tegen die tijd geen andere geschikte kandidaat weet te vinden.

Fraser werkte eerder als hoofdtrainer bij ADO Den Haag en VItesse en staat sinds medio 2018 voor de groep bij Sparta. In zijn eerste seizoen bij De Kasteelheren wist hij gelijk promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Sparta handhaafde zich op het hoogste niveau en afgelopen seizoen eindigde men op een fraaie achtste plaats. Hierdoor werd een ticket voor de play-offs om Europees voetbal in de wacht gesleept. Feyenoord bleek echter te sterk te zijn in de halve finale in De Kuip: 2-0.

Valentijn Driessen meldde onlangs dat Van Gaal wat betreft zijn technische staf bepaalde garanties wil hebben van de KNVB. "Hij heeft een bepaald eisenpakket neergelegd bij de KNVB en de juiste mensen daarvoor vinden kost meer tijd dan verwacht", zei de journalist vrijdag in de podcast Kick-Off. De KNVB had Van Gaal eigenlijk vorige week al willen presenteren, maar dat lukte dus niet. "Blijkbaar is er nog wel wat nodig voordat hij zijn contract kan gaan ondertekenen, en dat begrijp ik ook wel. Er zijn meerdere mensen die hij graag in zijn staf wil hebben en die moeten allemaal van buiten de KNVB komen. Frans Hoek kun je bijvoorbeeld zo bellen. Die heeft wel wat afspraken, maar die kan dat wel verzetten", aldus Driessen.