Michiel Kramer uit zijn onvrede: ‘Onbegrijpelijk dat ik niet speel’

Michiel Kramer baalt ontzettend van zijn reserverol, zo heeft hij zaterdagavond verteld bij de NOS en ESPN. De spits van RKC Waalwijk behoort op dit moment niet tot de eerste elf van trainer Henk Fraser en dat vreet aan hem.

Waar Kramer eerder dit seizoen steevast verzekerd was van een basisplaats, moet hij het de laatste weken doen met een rol als invaller. Ook zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles (1-0 verlies) kreeg de aanvaller slechts een kwartier speeltijd.

"Begrijpen zal ik het nooit, want ik vind dat ik zeker nog heb laten zien dat ik waarde heb", reageert Kramer bij de NOS. "Ook dit seizoen. Dus ik begrijp niet waarom ik niet speel. Maar het is een keuze van de trainer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik heb het te accepteren. Dat is iets wat ik nog steeds niet helemaal onder de knie heb, maar ik probeer het wel op een zo goed mogelijke manier in te vullen en mijn waarde te hebben."

Kramer wil graag van waarde zijn voor RKC. "Maar het wordt lastig om het verschil te maken op het moment dat je weet dat je maar tien of vijftien minuten speeltijd krijgt. Aan de andere kant ben ik niet groter dan deze club. Ik ook niet."

"Het gaat erom dat we in de Eredivisie blijven en daar ben ik onderdeel van. Het zijn cliché's en open deuren, maar uiteindelijk is dat wel hoe het werkt."

Reactie Henk Fraser

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Fraser probeerde de reserverol van Kramer te duiden. "David Min en Reuven Niemeijer werkten als koppel heel goed samen op dit moment. Zij hebben ook iets meer loopvermogen dan Kramer. Maar dat is gewoon een keuze. Dat zegt niks over Kramer."