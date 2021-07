Gevangenisstraf dreigt voor bedenkers walgelijk Berghuis-spandoek

Dinsdag, 20 juli 2021 om 11:10 • Laatste update: 11:41

De kans is zeer aannemelijk dat de bedenkers van het walgelijke spandoek richting Steven Berghuis er niet zonder kleerscheuren vanaf komen, zo vertelt advocaat Richard Korver tegen De Telegraaf. Zondag dook op sociale media een foto op van vijf onherkenbaar gemaakte mannen, die een dreigend spandoek omhoog hielden. Berghuis, die Feyenoord inruilt voor Ajax, wordt op een lijst geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord.

Het verwerpelijke spandoek over Berghuis, dat door supporters van Feyenoord zou zijn gemaakt, heeft 'de aandacht' van de politie. "Het is uitermate onsmakelijk, in meerdere opzichten", laat Korver zijn licht op de zaak schijnen. "Het is onsmakelijk om Berghuis te vergelijken met een crimineel, Polletje. Het is onsmakelijk om Peter R. de Vries op één lijn te zetten met een crimineel en het is onsmakelijk om zó kort na het overlijden van Peter R. de Vries dit te doen. Als je dit doet voordat iemand zijn uitvaart heeft gehad, daar heb ik geen andere woorden voor. Het is onsmakelijk en strafbaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Korver denkt dan ook niet dat de bedenkers er zonder straf vanaf komen. "Je kunt alles onder de noemer satire denken te kunnen doen, maar dit gaat een aantal bruggen te ver", aldus de raadsman. "Het is zowel beledigend als bedreigend en dat zijn allebei strafbare feiten. Ik zou dit niet willen scharen onder de noemer 'vrije kunst uiting'. Kennelijk vinden de mensen die dit gedaan hebben ook dat het geen satire is, anders kun je toch wel gewoon met je gezicht op die foto? We zien dat er mensen achter en naast het doek staan, van wie allemaal de gezichten geblurd zijn. Als het een vrije kunst uiting is, wat gewoon mag en waar niks mis mee is, hoef je dat niet te doen."

Feyenoord publiceert statement na dreigende uitingen aan Steven Berghuis

Feyenoord heeft afstand genomen van de bedreigende en kwetsende uitingen aan het adres van Steven Berghuis. Lees artikel

De zaak doet denken aan een pop die vijf jaar geleden met een touw om de nek in de Johan Cruijff ArenA bungelde en Kenneth Vermeer moest voorstellen. "Dat werd ook als bedreigend en beledigend gezien", trekt Korver de vergelijking. "Daar is zestig uur taakstraf voor opgelegd en een veroordeling voor een misdrijf. Het bedreigen van een ander, zeker in de context van voetbalwedstrijden waar toch al het nodige geweld komt kijken, wordt zwaar opgepakt. Je kunt dan denken aan een taakstraf, mochten de mensen die het gedaan hebben geen strafblad hebben. Als ze wel een strafblad hebben zou dat een gevangenisstraf kunnen zijn."