Feyenoord publiceert statement na dreigende uitingen aan Steven Berghuis

Zondag, 18 juli 2021 om 22:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:18

Feyenoord heeft afstand genomen van de bedreigende en kwetsende uitingen aan het adres van Steven Berghuis. Sinds zondag gaat op sociale media een verwerpelijk spandoek rond waarop Berghuis op een lijst wordt geplaatst met de veroordeelde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, allebei aanhangers van Ajax die dit jaar zijn vermoord.

Volgens het Twitter-account Voetbal Ultras, dat de foto publiceerde, is het spandoek door supporters van Feyenoord gemaakt. Achter de namen van Van de Pol ('Polletje') en De Vries staan vinkjes, terwijl het vakje naast de naam van Berghuis nog open is. Zaterdag klonken tijdens een oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Werder Bremen al spreekkoren in De Kuip. "Hey Steven Berghuis, vieze vuile kankerjood, hey Steven Berghuis, val maar lekker dood", werd geroepen door aanwezige fans.

Via sociale media reageert Feyenoord zondagavond met een statement. "Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van de zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis dat op sociale media rondgaat, en roept op hiermee te stoppen", maakt de club duidelijk.

