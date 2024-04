John van 't Schip heeft hoopvol nieuws uit de ziekenboeg van Ajax

John van 't Schip heeft bij het clubkanaal van Ajax een update gegeven over alle blessuregevallen. Steven Berghuis en Jordan Henderson hebben weer (deels) met de groep getraind. In het geval van de Engelsman ziet het er goed uit richting het duel met Excelsior van woensdag.

"Het is goed dat een aantal jongens meer rust heeft gekregen", doelt Van 't Schip op de bekerfinale van afgelopen weekend. "Dat is belangrijk in deze fase van het seizoen. Er zijn ook jongens die weer kunnen aansluiten na een blessure. Dat is positief."

De trainingsweek van Ajax zag er iets anders uit. "Door de bekerfinale hebben we meer trainingen kunnen doen in een iets langere week. Normaal gesproken is het vaak herstellen en voorbereiden op de volgende wedstrijd. Nu hadden we iets meer tijd."

Een van de spelers die zich weer heeft laten zien is Jordan Henderson. "Hij heeft voor het eerst weer met de groep getraind", aldus Van 't Schip. "We moeten kijken of hij inzetbaar is richting woensdag."

"Steven Berghuis heeft een klein gedeelte van de training meegedaan, dus dat is ook positief", vult Van 't Schip aan. "Hij is er woensdag nog niet bij, maar hij zet een goede stap in de juiste richting."

Iemand die nog niet is teruggekeerd is Kristian Hlynsson. De IJslander viel geblesseerd uit in de warming-up tegen FC Twente. "Die is nog wel een paar weken zoet", aldus Van 't Schip.

Goed gevoel

Van 't Schip hoopt voort te borduren op de wedstrijd tegen FC Twente, die met 2-1 gewonnen werd in de eigen Johan Cruijff ArenA. "We hebben toen een 1-0 achterstand weten om te buigen in een 2-1 overwinning, dus dat geeft het gevoel dat we op die wijze verder kunnen."

Ajax begon tegen FC Twente in een 5-3-2-formatie, maar Van 't Schip zette dat halverwege de wedstrijd om in 4-3-3 en zag zijn ploeg het duel kantelen. Het duel met Excelsior gaat hij in om te winnen.

"Maar natuurlijk moeten we niet vergeten dat Excelsior een goede ploeg heeft. Zij kunnen direct spelen, dus daar moeten we een goede organisatie tegenover zetten. Aan de bal moeten we lef tonen en spelen zoals de tweede helft tegen FC Twente."

