Kraay jr. treft Ajax-speler op parkeerplaats en krijgt inside info: ‘Klopt dat?’

Steven Berghuis en Jordan Henderson keren hoogstwaarschijnlijk terug in de basis van Ajax in het Eredivisie-duel met FC Volendam van zondag 5 mei, zo bevestigt trainer John van ‘t Schip voor de camera van ESPN. Enige terughoudendheid is gewenst bij beide spelers, die woensdag nog niet in de selectie zitten voor de wedstrijd tegen Excelsior.

Henderson kwam op 17 maart voor het laatst in actie in de ontmoeting met Sparta Rotterdam. Toen liep de middenvelder een spierblessure op en sindsdien werkt hij aan zijn herstel.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Excelsior leek het erop dat Henderson woensdag al minuten had kunnen maken, maar uit het wedstrijdformulier blijkt dat de Engelsman niet eens bij de selectie zit. Dat heeft een logische verklaring volgens Van ‘t Schip.

“Daar hebben we overleg over gehad en hij heeft nu twee trainingen achter de rug. De voorbereidingstijd was toch iets te kort, dus nu heeft hij de tijd om zich voor te bereiden op Volendam. Dat komt beter uit.”

“Anders had hij vandaag hooguit een invalbeurt kunnen krijgen, dus dat was niet ideaal voor ons en voor hem. Volendam gaat hij halen”, aldus Van ‘t Schip.

Verslaggever Hans Kraay junior vertelt dat hij onderweg van de parkeerplaats naar de Johan Cruijff ArenA Steven Berghuis tegen het lijf liep. De aanvaller van Ajax, die voor het laatst op 11 februari voor het laatst in actie kwam vanwege een knie- en rugblessure, gaf aan ook tegen Volendam zijn rentree te kunnen maken.

“Hij heeft met name last van zijn rug gehad, vertelde hij. Hij zei: ‘Ga er maar vanuit dat ik er tegen Volendam weer bij ben.’ Klopt dat?” Van ‘t Schip: “Dat weet ik eigenlijk niet. Hij is in ieder geval weer begonnen met trainen, dus dat is positief. Hij heeft nu ook een langere aanloop. Hij is op zich fit, het is alleen wedstrijdritme.”

