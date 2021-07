Mike Verweij onthult torenhoog salaris van Steven Berghuis bij Ajax

Maandag, 12 juli 2021 om 17:34 • Laatste update: 17:41

Steven Berghuis gaat bij Ajax bijna twee keer zoveel verdienen als hij bij Feyenoord deed, zo vertelt Mike Verweij in een video-item van De Telegraaf. De 29-jarige aanvaller streek bij Feyenoord circa twee miljoen per jaar op en kan in Amsterdam dus een jaarsalaris van bijna vier miljoen euro tegemoet zien. Toch is de financiële vooruitgang volgens Verweij niet het belangrijkste argument voor de gevoelige transfer.

“De reacties bij de Ajax-fans zijn heel enthousiast. Meestal kopen ze Brazilianen voor een miljoen of vijftien. Nu kunnen ze voor 5,5 miljoen een geweldige speler ophalen. Al kan dat nog iets meer worden, als Ajax heel goed presteert in de Champions League. Hij is ook een international, al viel het afgelopen EK een beetje tegen. Maar het is een klasse speler, een koopje”, geeft Verweij te kennen. De Ajax-watcher van De Telegraaf krijgt de vraag of Berghuis bij Ajax ook daadwerkelijk basisspeler gaat worden.

“Waar Ajax ook mee te maken heeft, is dat Antony op de Olympische Spelen in Tokio is”, reageert Verweij. “Hij is later beschikbaar dan gehoopt, Ajax wilde hem de kans niet ontnemen om naar de Olympische Spelen te gaan. Neres is ook nog in dienst van Ajax, maar ze gaan proberen hem te verkopen. Antony deed het in het begin heel erg goed, daarna wat minder en vervolgens weer beter. Dat is een jongen die nieuw en jong is, je weet nooit hoe hij het doet. Berghuis moet aan de bak, dat is ook de uitdaging die hij ziet bij Ajax. Hij wil graag om de prijzen en in de Champions League spelen, dus dan moet het nog een stapje hoger en beter.”

“Hij gaat bijna het dubbele verdienen”, stelt de Ajax-watcher van De Telegraaf. Daarmee zal Berghuis tot de grootverdieners bij Ajax gaan horen. Dusan Tadic en Sébastien Haller verdienen eveneens vier miljoen euro per jaar, al is in het salaris van laatstgenoemde ook nog een bonus van een miljoen euro opgenomen. “Dat zal ook een argument zijn, hoewel zijn schoonvader (Lesley Bamberger, red.) schathemeltjesrijk is en hij zelf ook meer dan voldoende verdiend heeft. Dat zal niet de belangrijkste reden zijn. Bij Ajax speel je gegarandeerd mee om het kampioenschap.”

“Dat zal hij belangrijk vinden, hij gaat gegarandeerd groepsfase Champions League spelen. Dat zijn dingen die beter zijn dan bij Feyenoord op dit moment”, vervolgt Verweij. “Ten Hag heeft in het verleden aangetoond dat hij met dit soort jongens kan omgaan. Hakim Ziyech is ook geen makkelijke jongen. Quincy Promes en Zakaria Labyad zijn geen makkelijke jongens. Wat ook meespeelt, is dat het niveau bij Ajax hoger is. Dat Berghuis om zich heen betere voetballers heeft en zich minder zal opwinden als hij om zich heen kijkt.”