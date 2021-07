Van Hooijdonk noemt alternatieve Nederlandse bondscoach voor Oranje

Zaterdag, 3 juli 2021 om 17:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:53

Nu potentiële kandidaten als Erik ten Hag, Alfred Schreuder en Henk ten Cate hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn, concludeert presentator Henry Schut bij de NOS dat er nog één Nederlandse kandidaat is om bondscoach van Oranje te worden: Louis van Gaal. Tafelgast Pierre van Hooijdonk is het daar niet volledig mee eens en schuift ook Henk Fraser naar voren als kandidaat. Nordin Amrabat vindt dat de KNVB desnoods ook buiten de landsgrenzen moet kijken en laat de naam van Arsène Wenger vallen.

Fraser is sinds de zomer van 2018 hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. Hij promoveerde in zijn eerste seizoen naar de Eredivisie via de play-offs, waarna Sparta als elfde eindigde in het voortijdig gestopte seizoen 2019/20; vorig seizoen werd Sparta achtste en bleek Feyenoord te sterk in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal. "Ik zou Henk Fraser ook een kandidaat vinden. Je hoeft niet altijd in de top getraind te hebben om succesvol te zijn", benadrukt Van Hooijdonk. "Op het niveau waar Henk heeft getraind, ADO Den Haag, Vitesse en Sparta, heeft hij het hartstikke goed gedaan."

Van Gaal sneerde zaterdag nog naar het Nederlands elftal. Hij was 's middags aanwezig op het complex van de KNVB tijdens de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen, die naar de Olympische Spelen gaan, en noemde de mannenploeg een ''veredeld stelletje sterren''. Hij trok de vergelijking met de Oranje Leeuwinnen, die in zijn ogen wel voor elkaar door het vuur gaan. "Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar ik ben het er wel mee eens dat je voor elkaar door het vuur moet gaan", reageert Amrabat tijdens de voorbeschouwing op de EK-kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken.

Van Hooijdonk beaamt dat Van Gaal 'de beste trainer' is van de genoemde kandidaten. "Maar ik krijg ook een beetje het idee dat veel mensen deze selectie een soort van willen straffen door Louis naar voren te schuiven. Iedereen weet dat ze even aangepakt moeten worden", zegt de oud-spits met een glimlach. "Ik ben ook voor een Nederlandse trainer, maar uiteindelijk is de kwaliteit leidend", vult Amrabat aan. "Als er niemand beschikbaar is, moet je om je heen gaan kijken. Wat is Europa tegenwoordig nog? Bijna iedereen is wereldburger. Als er een goede trainer beschikbaar is in het buitenland, zou dat ook een optie zijn."

Amrabat heeft nog weinig nagedacht over eventuele kandidaten uit het buitenland, geeft hij toe. "Maar als ik nu iemand moet opnoemen: misschien Arsène Wenger. Die is een beetje in de leeftijdscategorie van Van Gaal (71 om 69 jaar, red.) en houdt van puur voetbal, van Nederlands voetbal. Maar hij heeft qua prijzen ook niet heel veel gewonnen. Nederland wil nu eindelijk eens iets winnen. Dus misschien moet je eens gaan kijken naar een trainer die puur resultaatvoetbal speelt." Wenger werd vorig jaar augustus al aan Oranje gelinkt. "Ik zou mezelf hebben aangeboden, maar ik ben niet beschikbaar. Ik werk keihard voor de FIFA en heb met niemand gesproken. Ik weet niet waar dat vandaan komt", zei hij toen. Wenger is bij de FIFA werkzaam als hoofd van de afdeling mondiale voetbalontwikkeling.