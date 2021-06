Derksen haalt uit: ‘Hij heeft met zijn grote bek vier keer slecht gespeeld’

Zondag, 27 juni 2021 om 20:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:04

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de inbreng van Memphis Depay op het EK. Ook in het debacle van het Nederlands elftal tegen Tsjechie (0-2 verlies) grossieerde de aanvaller in balverlies: liefst 25 keer. Oranje schoot bovendien niet één keer op doel in Boedapest. Bij De Oranjezomer wond Derksen zich vooral op over hoe Depay wil overkomen buiten het veld, terwijl hij binnen de lijnen niet het verschil kon maken.

“Deze wedstrijd kon je niet winnen”, begon René van der Gijp. “Je speelt met een hele matige Depay, een hele matige Georginio Wijnaldum en een Daley Blind die opeens heel veel balverlies lijdt. Dan blijft er weinig over. En natuurlijk moet je die 1-0 maken”, doelde hij op de grote kans voor Donyell Malen vlak voor de rode kaart van Matthijs de Ligt. “Die moet er gewoon in. Al helemaal op dit niveau. Dan staat het 1-0 en ga je met een heel ander gevoel de wedstrijd in.”

Derksen had geen goed woord over voor de inbreng van Depay op het EK. “Hij kan allerlei documentaires maken en als een soort Elvis Presley proberen over te komen, maar hij heeft vier wedstrijden voor Oranje gespeeld met zijn grote bek en vier wedstrijden ontzettend slecht gespeeld. Depay acteert alsof hij een vedette is, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Als je hem ziet: hij acteert een ster. Maar laat het dan verdomme ook zien.”

“Hij heeft vier wedstrijden de kans gekregen en niet één keer heeft hij zijn gedrag buiten het veld waargemaakt in het veld.” Derksen vroeg zich openlijk af hoe Depay over enkele weken de kleedkamer bij Barcelona instapt. “Daar hebben ze ook vier wedstrijden van hun aankoop zitten bekijken.” Van der Gijp: “Ik vind het razend spannend dat hij daarheen gaat. Als hij daar een half uur speelt zoals nu, dan tikt Lionel Messi hem toch op zijn schouder en vraagt-ie: ‘Hé, voetbal jij al lang?’.”

“Je maakt mij toch niet wijs dat Messi dat niet zal doen?” Van der Gijp denkt niet dat Depay zijn speelstijl bij Barcelona gaat aanpassen. “Wij hebben in Nederland al genoegen genomen met deze manier van spelen. Dit is zijn spel. Bij iedere bal gaat hij het allermoeilijkste proberen wat er is. Dat gaat toch niemand pikken bij Barcelona?” Derksen haakte in: “Als Depay werd aangespeeld, kon hij de bal in een keer doortikken. Maar hij nam de bal aan en dacht: Daar heb ik geen boodschap aan, ik wil een actie maken. Nou, als Messi dan staat te wachten, dan krijgt-ie billenhoek.”