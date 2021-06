De slechtste man van Oranje krijgt een 2 na wanvertoning in Boedapest

Zondag, 27 juni 2021 om 20:02 • Laatste update: 20:09

Het Nederlands elftal is zondagavond uitgeschakeld in de achtste finale van het EK. Na een rode kaart voor Matthijs de Ligt bleek Tsjechië met 0-2 te sterk. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Tsjechië

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 3 Denzel Dumfries 5 Stefan de Vrij 5 Matthijs de Ligt 4 Daley Blind 3 Patrick van Aanholt 3,5 Marten de Roon 4 Georginio Wijnaldum 2 Frenkie de Jong 4,5 Donyell Malen 3,5 Memphis Depay 3,5

Cijfers Oranje

Maarten Stekelenburg: 3

Stekelenburg kwam zijn doel uit na de vrije trap vanaf de rechterflank waar de 0-1 uit voortkwam. Het was een inschattingsfout, waardoor de keeper uit positie stond toen Tomás Kalas het doelpunt van Tomás Holes voorbereidde. Even daarvoor ging Stekelenburg al in de fout door een voorzet van Antonin Barak uit zijn handen te laten glippen, waardoor Tsjechië een corner kreeg. Makkelijke ballen plukte Stekelenburg wel uit de lucht. Stekelenburg koos vaak voor lange bal naar voren, ook als centrale verdedigers vrijstonden. Hoewel de doelman een goede trap in de benen heeft, leidden zijn uittrappen vaak tot balverlies.

Denzel Dumfries: 5

Dumfries was een van de weinige spelers van Oranje die een acceptabel niveau haalde in de eerste helft. De rechtsback passeerde meerdere keren op knappe wijze een tegenstander, zoals toen hij na twaalf minuten een lange bal van Blind de doelman voorbijliep en op het laatste moment werd afgestopt door een verdediger. Zes minuten voor de rust passeerde Dumfries op snelheid een bewaker in het strafschopgebied, waarna zijn voorzet werd onderschept. Na de pauze ontving hij een onnodige gele kaart en was zijn pass op Malen in een potentieel gevaarlijke uitbraak veel te scherp. Wel blokkeerde hij als laatste man ook een schot van Pavel Kaderabek in het strafschopgebied met een uitgestoken been. Bij de 0-1 schoot Dumfries tekort, daar hij niemand dekte terwijl het grootste gevaar zich rond hem afspeelde. Bij de 0-2 sprintte hij naar voren en daardoor lag de flank volledig open voor assistgever Holes.

Stefan de Vrij: 5

Oranje stond met een man minder, maar toch was De Vrij niemand serieus aan het dekken tijdens de vrije trap waaruit Tsjechië de score opende. De centrumverdediger reageerde veel te laat op de gebeurtenissen die zich voor zijn ogen voltrokken. In de eerste helft was hij een van de meer zeker ogende spelers van Oranje, maar dat is weinig waard als hij op een cruciaal moment in de wedstrijd verzaakt.

Matthijs de Ligt: 4

Het optreden van De Ligt werd kort na de pauze beëindigd door een rode kaart. De verdediger dreigde een duel met Patrik Schick te verliezen, bewoog zijn hand naar de bal en werd na tussenkomst van de VAR weggestuurd. Het was een bijzonder ongelukkig moment van De Ligt, die zijn ploeg in de steek liet, nadat hij juist een sterke eerste helft speelde. Hij was voor de rust met name in de lucht niet te kloppen. Bovendien voerde De Ligt zeven minuten voor de pauze een cruciale sliding uit, waarmee hij Barak het scoren belette.

Daley Blind: 3

Voordat Holes de 0-1 binnenkopte, liep hij weg bij Blind. De verdediger leverde daarna geen enkele bijdrage en keek hopeloos toe, toen Holes de score opende. Vijf minuten na de rust was een soortgelijk moment, toen Blind verkeerd instapte op het middenveld, maar toen werd hij daar niet voor bestraft. In de eerste helft was Blind iets beter. Het hoogtepunt was een fraaie lange bal op Dumfries in de dertiende minuut, waar een kans uit ontstond. Op andere momenten durfde Blind juist geen aanvallende oplossing te zoeken, zoals toen hij een vrijstaande Stefan de Vrij na een halfuur negeerde, of leidde onzorgvuldig uitverdedigen tot balverlies. In de tweede helft

Patrick van Aanholt: 3,5

De linksback van Oranje maakte een onbehouwen indruk. Zijn controle over de bal liet te wensen over, ook op momenten nadat hij een bal veroverde. Zo leidde onnodig pingelen aan de achterlijn tot de vrije trap waaruit Tsjechië de score opende; in de wetenschap dat Oranje met een man minder op het veld stond, kon hij de bal veel beter wegtrappen zodat Oranje zich kon hergroeperen.

Marten de Roon: 4

Halverwege de eerste helft hinderde De Roon tegenstander Tomás Soucek voorafgaand aan diens kopbal, die voorlangs ging. Een minuut voor de rust verstuurde De Roon een fraaie lange bal richting Malen, die echter buitenspel stond. Verder maakte hij geen overtuigende indruk. De middenvelder is de ‘balafpakker’ van Oranje, maar liet dat niet voldoende blijken. Achttien minuten voor tijd werd De Roon vervangen door Wout Weghorst.

Georginio Wijnaldum: 2

Wijnaldum scoorde dit EK drie keer, maar was tegen Tsjechië compleet onzichtbaar. Totdat hij zich makkelijk liet aftroeven door Kalas voorafgaand aan de 0-1 en hij te laat was voor de 0-2 van Tsjechië. Die momenten waren pijnlijk zichtbaar. Het optreden van Wijnaldum was een aanvoerder onwaardig.

Frenkie de Jong: 4,5

De Jong zorgde aan de bal voor enige rust in het chaotisch opererende Oranje, al was hij op de helft van de opponent lang niet zo doorslaggevend als hij kan zijn. Pas aan het eind van de eerste helft leidde hij enkele aanvallen in. In verdedigend opzicht was De Jong enkele keren belangrijk, zoals toen hij in minuut 27 een duel won rond het eigen strafschopgebied of toen hij een minuut later een voorzet wegkopte. Na de rode kaart van De Ligt probeerde De Jong belangrijker te worden in de counter, maar zijn inbreng liet te wensen over.

Memphis Depay: 3,5

Als het slecht loopt bij Oranje wordt al snel naar Depay gekeken om voor een oplossing te zorgen. Een fraai hakje op Malen had die oplossing kunnen zijn, maar de spits faalde jammerlijk voor het vijandelijke doel. Ook Depay liep zich te vaak vast. De aanvaller leed liefst 25 keer balverlies in de wedstrijd. Hij combineerde enkele keren goed met Malen en Van Aanholt en forceerde in de openingsfase fouten van Tsjechië door actief te jagen, maar over het geheel was zijn bijdrage veel te beperkt.

Donyell Malen: 3,5

Malen werd na de rode kaart van De Ligt naar de kant gehaald en vervangen door Quincy Promes. De wedstrijd had er heel anders uit kunnen zien, als Malen in de vijftigste minuut had gescoord: hij speelde zich op bijzonder knappe wijze vrij en stormde af op de keeper, maar daarna sloeg de twijfel toe en faalde hij. Malen, die de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst, was in de eerste helft ook prominent aanwezig. Hij oogde scherp en had goede loopacties, maar deed op het belangrijkste moment niet waarvoor hij op het veld staat.