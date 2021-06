Kuyt over interesse Ajax in Berghuis: ‘Al kreeg ik al het geld van de wereld’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 23:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:48

Dirk Kuyt hoopt dat Steven Berghuis komend seizoen gewoon in het shirt van Feyenoord te bewonderen is, zo liet hij vrijdagavond weten bij Humberto. De oud-speler was erbij toen toenmalig technisch directeur Sjaak Troost in 2019 de afkoopclausule in het contract van Berghuis opnam en gaf destijds aan dat Feyenoord hem de mogelijkheid moest geven om eventueel een transfer naar het buitenland te kunnen maken. Overstappen naar de aartsrivaal vindt Kuyt een ander verhaal. "Ik had nooit met rivaliserende clubs zo'n deal geadviseerd."

Vrijdag maakte De Telegraaf bekend dat Feyenoord de vraagprijs voor Berghuis heeft verhoogd van vier miljoen euro naar acht miljoen euro. "Ik als Feyenoorder zou het nooit kunnen", zegt Kuyt op de vraag hoe hij tegen de situatie aankijkt. "Ik ken Steven vrij goed, heb nog met hem samengespeeld. Hier hebben we overigens nog geen contact over gehad. We hebben het in het verleden vaak genoeg gezien en hij moet de keuze voor zichzelf maken, maar het is de beste speler van Feyenoord. Het zou mijn Feyenoord-hart pijn doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdelijk technisch directeur Sjaak Troost had in 2019 bij het opstellen van het contract van Berghuis een belangrijke rol. Berghuis zou in eerste instantie gratis de deur uitlopen deze zomer, maar zag na moeizame onderhandelingen alsnog een gelimiteerde transfersom in zijn contract worden opgenomen. "Ik heb destijds Sjaak Troost geholpen met het technisch directeurschap toen Martin van Geel naar Willem II ging", gaat Kuyt verder. "Toen hebben we het ook over deze situatie gehad. Mijn advies was toen om Steven de mogelijkheid te geven om eventueel naar het buitenland te kunnen. Maar ik had nooit met rivaliserende clubs zo'n deal geadviseerd."

Feyenoord verhoogt vraagprijs Berghuis naar acht miljoen euro

De Telegraaf wist vrijdag te melden dat Feyenoord de vraagprijs voor Steven Berghuis heeft verdubbeld. Lees artikel

Berghuis heeft nooit onder stoelen of banken geschoven open te staan voor een transfer. "Steven is de aanvoerder, de allerbelangrijkste speler", aldus Kuyt. "Arne Slot wil aanvallend spelen, dan moet Steven gewoon blijven. Steven is enorm ambitieus, hij wil altijd om de prijzen spelen. Als ze bij Feyenoord hem dat gevoel kunnen geven, weet ik zeker dat hij zal blijven. Maar het is een ambitieuze jongen die heel slecht tegen zijn verlies kan." Naast Ajax hebben ook PSV en VfL Wolfsburg aangegeven de aanvaller graag over te willen nemen, al lijkt de voorkeur van Berghuis uit te gaan naar Ajax.

"Al kreeg ik al het geld van de wereld, ik had het nooit gedaan", zegt Kuyt. "Ik heb geen idee hoe Berghuis er zelf tegenaan kijkt, dat zou je met hem moeten bespreken. In het verleden is gebleken dat spelers dat doen. Ik hoorde Jan Everse geloof ik roepen dat er geen clubliefde meer bestaat. Die is er wel. Robin van Persie kwam terug bij Feyenoord, Daley Blind kwam terug naar Ajax. We zullen het moeten afwachten. Het zal mijn Feyenoord-hart in ieder geval zeer doen. Ik zie hem volgend seizoen graag nog voor Feyenoord spelen."