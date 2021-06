Feyenoord verhoogt vraagprijs Berghuis naar acht miljoen euro

Vrijdag, 25 juni 2021 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:16

Het lijkt er niet op dat Feyenoord en Ajax snel tot een akkoord zullen komen rond de transfer van Steven Berghuis. De aanvaller heeft een clausule in zijn contract van vier miljoen euro, maar de Rotterdammers vragen het dubbele. Feyenoord heeft Ajax laten weten dat het niet akkoord gaat met minder dan acht miljoen euro, zo meldt De Telegraaf vrijdag.

Feyenoord heeft in de voorbije maanden geen enkel commentaar gegeven op het vermeende contractuele bedrag dat is gaan circuleren. Volgens bovengenoemd dagblad is twee jaar geleden, toen Berghuis een contractverlenging signeerde, een overeenkomst gesloten over ‘een minimale opbrengst’. Club en speler verkennen samen de markt om een veel grotere transfersom te forceren en het bedrag boven de minimale opbrengst wordt dan tussen de partijen gedeeld. In de regel blijft het minimumbedrag dan geheim, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De afgelopen dagen is gebleken dat alle betrokken partijen het minimumbedrag anders interpreteren. Waar Ajax uitgaat van vier miljoen euro, heeft Feyenoord de vraagprijs inmiddels opgevoerd naar acht miljoen euro. De kans dat het tot een arbitragezaak leidt is dan ook groot, aangezien juristen zich inmiddels over het contract van Berghuis aan het buigen zijn. Tijdelijk technisch directeur Sjaak Troost had destijds bij het opstellen van het contract van Berghuis een belangrijke rol. Berghuis zou in eerste instantie gratis de deur uitlopen deze zomer, maar zag na moeizame onderhandelingen alsnog een gelimiteerde transfersom in zijn contract worden opgenomen.

Journalisten Mike Verweij en Marcel van der Kraan vroegen zich eerder al af, zeker gezien de radiostilte van Feyenoord over de zogenaamde gelimiteerde transfersom, of een eventuele transfer van Berghuis naar Ajax zonder een juridische strijd tot stand zou kunnen komen. In de optiek van Feyenoord is Berghuis meer waard dan het vermeende bedrag van vier miljoen euro. Ajax zou bereid zijn om het bedrag neer te tellen voor de aanvaller. Van het bedrag boven de vier miljoen euro zou een deel naar Berghuis gaan en een deel naar zijn voormalig zaakwaarnemer Mino Raiola.

Berghuis is momenteel in trainingskamp met Oranje, dat zich voorbereidt op de achtste finale van het EK zondag in Boedapest. De rechtsbuiten gaf al voor het toernooi aan voorlopig geen beslissing te nemen over zijn toekomst. "Ik richt me nu op het EK", zei de aanvaller. "Feyenoord en ik zijn goed met elkaar en vooral eerlijk naar elkaar toe. Er zijn al veel clubs geweest waar ik Feyenoord niet voor wilde verlaten. Wat er nog komt, zien we wel. Nu eerst het EK."