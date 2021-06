Kranten enthousiast over Oranje: ‘Hij snoerde veel critici de mond met zijn rol’

Maandag, 14 juni 2021 om 07:11 • Chris Meijer

Oranje begon het EK zondagavond met een 3-2 overwinning op Oekraïne. De ploeg van bondscoach Frank de Boer kwam op een 2-0 voorsprong, gaf die uit handen en won uiteindelijk tóch door een doelpunt van Denzel Dumfries. De Nederlandse kranten zijn enthousiast over het optreden van Oranje tegen Oekraïne.

‘Droomavond Dumfries’, kopt De Telegraaf. “Tegen de defensieve Oekraïners leek het aanvallend en dominante Oranje zich met de benaming 1-3-5-2 echter nóg tekort te doen. Denzel Dumfries en Van Aanholt waren in balbezit een veredelde rechts- en linksbuiten. Het rechtvaardigde de vraag of De Boer daar niet andere spelers (lees: gewoon aanvallers) had moeten neerzetten. Het antwoord zou in de tweede helft door Dumfries zelf worden gegeven: nee”, schrijft de krant.

“Het leeuwendeel van de zestienduizend supporters vierde zijn feestje. De deur naar de knock-outfase stond wagenwijd open. Maar na de dubbele wissel van De Boer, die Daley Blind en Van Aanholt verving door Nathan Aké en Wijndal, leek het alsnog faliekant fout te gaan”, wijst De Telegraaf op de uit handen gegeven voorsprong. “De Boer had – op zijn Amsterdams gezegd – eindelijk eens geen pech, maar geluk aan zijn kont hangen.”

Het Algemeen Dagblad concludeert dat de twijfels weg zijn na de zege op Oekraïne. “Het Nederlands elftal dat zo lang met scepsis werd bekeken, vierde de overwinning in de openingswedstrijd dol van geluk, pal voor de feestende tribunes. Plots is het chagrijn verdreven. Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open”, zo luidt de conclusie. “Het resultaat rechtvaardigt vertrouwen bij De Boer & co en de Oranjegekte geeft ongetwijfeld een impuls in de komende dagen. Voetbal blijkt, zeker met publiek, nog altijd een katalysator van collectieve vrolijkheid.”

De Volkskrant noemt de overwinning een ‘eerbetoon aan Frank de Boer’. “Denzel Dumfries en Wout Weghorst, arbeiders met kolengruis aan de voeten. Werkers. Rouwdouwers. Nederland - Oekraïne eindigde in 3-2, na een dramatische slotfase: 2-0 voor, 2-2, en dan de winnende kopbal van Dumfries, die dol van vreugde ter aarde zeeg en de 16 duizend, onder wie een een blije koning en koningin, liet klinken als 100 duizend”, zag de krant. Dumfries was eveneens betrokken bij de treffer van Wout Weghorst.

“Voetballers die jarenlang gedoemd leken tot een eerzaam leven in de rangen der amateurs, maar die van geen wijken wilden weten. Ze aten en dronken voetbal, en ze vinden zichzelf nu terug op een EK, in een winnend elftal, met een hoofdrol. Vannacht knijpen ze in hun arm en zeggen ze tegen zichzelf dat het echt is gebeurd”, aldus de Volkskrant. Dumfries was volgens de krant de gevaarlijkste man bij Oranje. “Hij heeft alleen niet doorgeleerd voor rechtsbuiten. Het is alsof je tegen een volleerde timmerman zegt dat hij de elektriciteit mag aanleggen, terwijl de gediplomeerde elektriciens werkeloos aan de kant staan.”

“Maar goed, Frank de Boer heeft gekozen, hij is de bondscoach, en het gebeurt zoals hij het wil, en dus kon het gebeuren dat de volleerde timmerman Dumfries opeens zag hoe hij de elektriciteitsdraad moest leggen bij 1-0, al leverde dat dan nog een schokje op voordat de weinig precieze bal tot doelpunt was gepromoveerd, met dank aan doelman Buschan”, vervolgt het verslag. “Zo werd de overwinning ergens het eerbetoon aan Frank de Boer, aan Dumfries, aan Weghorst.”

NRC heeft lof voor ‘reus’ Wout Weghorst, die volgens de krant de aandacht trok. “Een voor Nederlandse begrippen atypische spits: Wout Weghorst. Hij hangt en sleurt, maakt meters, is zijn driftige gelaatstrekken niet altijd de baas en verdedigde ook tegen Oekraïne als een bezetene mee, terwijl hij intussen om de bal vraagt en zijn harde werken in de tweede helft beloond zag worden toen hij het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, de 2-0, na de eerste treffer van Georginio Wijnaldum.”

“In Duitsland konden ze niet begrijpen dat de topschutter van VfL Wolfsburg lang een twijfelgeval was voor de EK-selectie. Was de Tukker maar iets verder oostwaarts geboren – dan hadden de Duitsers het wel geweten, met dat instinct voor goals”, vervolgt NRC. Weghorst wordt een van de belangrijkste troeven van De Boer voor een succesvol EK genoemd. “Wat ondanks deze eerste wedstrijd niet makkelijk wordt. Bij vlagen oogde Oranje kwetsbaar, vooral defensief. Geen Virgil van Dijk, en inmiddels ook geen Matthijs de Ligt. Maar de jonge Jurriën Timber stond zondag knap zijn mannetje als vervanger van De Ligt. Alsof hij niet pas 19 maar 29 jaar is.”

Trouw zag Oranje bewijzen dat het ook in een 5-3-2-systeem dominant kan spelen. “Met veel meer positiewisselingen, beweging en variatie dan in de oefenduels en door sneller druk zetten op de tegenstander had Oranje in de eerste helft al een doelpunt verdiend. Frenkie de Jong vervulde zijn rol als de beoogde creatieve draaischijf op het middenveld, Georginio Wijnaldum zorgde voor veel dynamiek en Marten de Roon snoerde veel critici de mond met zijn rol als betrouwbare cipier van het middenveld.”