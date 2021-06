De slechtste man van Oranje krijgt een 4 na thriller tegen Oekraïne

Zondag, 13 juni 2021 om 23:00 • Laatste update: 23:06

Het Nederlands elftal is zondagavond goed van start gegaan op het EK. De ploeg van bondscoach Frank de Boer leek door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst af te stevenen op een eenvoudige overwinning op Oekraïne, zag de voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar won uiteindelijk toch met 3-2 door een late goal van Denzel Dumfries. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Oekraïne

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6,5 Denzel Dumfries 8 Jurriën Timber 7 Stefan de Vrij 6 Daley Blind 5,5 Patrick van Aanholt 6 Georginio Wijnaldum 7,5 Marten de Roon 7 Frenkie de Jong 7 Wout Weghorst 5,5 Memphis Depay 4

Cijfers Oranje

Maarten Stekelenburg: 6,5

Tikte hij in 2010 nog een geplaatst schot van Kaká over de lat, ditmaal moest Stekelenburg zich gewonnen geven bij een inzet van Andriy Yarmolenko. Hij stond wellicht iets te ver voor zijn doel. Van echte fouten kan niet worden gesproken. In de passing en bij uittrappen was Stekelenburg niet altijd zuiver, maar zijn belangrijkste taken vulde hij naar behoren in. In de eerste helft kende hij geen moeite met schoten van Roman Yaremchuk en Andriy Yarmolenko, terwijl hij laatstgenoemde op slag van rust in het zestienmetergebied van de bal zette zonder een corner te veroorzaken. Negentien minuten voor tijd plukte hij een nieuwe inzet van Yaremchuk kalm uit de lucht.

Denzel Dumfries: 8

Zijn eerste doelpunt in dienst van Oranje had niet op een beter moment kunnen komen. De rechtsback knikte de bal vijf minuten voor tijd op magnifieke wijze in de verre hoek. Eigenlijk had Dumfries al veel eerder moeten scoren. In de vijfde minuut liet hij één-op-één met doelman Georgi Bushchan een enorme kans onbenut; vijf minuten voor de rust kopte hij van dichtbij naast na een scherpe voorzet van Depay. In de tweede helft was hij niet alleen belangrijk met zijn goal, maar ook bij de eerste twee doelpunten van Oranje. Zijn voorzet voorafgaand aan de 1-0 was eigenlijk te scherp, maar leidde toch tot een schietkans voor Wijnaldum; met zijn doortastendheid voorafgaand aan de 2-0 leidde hij de mogelijkheid van Weghorst in. In verdedigend opzicht kwam Dumfries niet vaak in de problemen, al liet hij zich in de zeventiende minuut wel voorbijsprinten door Vitali Mykolenko. De rechtsback liep zich goed vrij en werkte hard aan de rechterflank.

Jurriën Timber: 7

De negentienjarige Ajacied speelde een onopvallende wedstrijd. Hij maakte weinig fouten: Timber was zuiver in de passing, ook op de vijandelijke helft, al komt dat ook omdat hij weinig risico in zijn aanvallende bijdrages legde. Timber, die twee minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, zag 73 van zijn 77 passes aankomen op de plek van bestemming, waaronder 44 op de helft van Oekraïne. Hij won acht keer balbezit voor Oranje, na Stefan de Vrij het vaakst van alle spelers van Oranje.

Stefan de Vrij: 6

De Vrij beleefde geen gelukkige slotfase. Een kwartier voor tijd was hij allesbehalve overtuigend in een duel met Yaremchuk, waardoor de schietkans ontstond waaruit Yarmolenko de 2-1 maakte. Vervolgens veroorzaakte De Vrij met een slecht getimede ingreep ook de vrije trap waaruit de 2-2 voortkwam. De verdediger veroverde in totaal elf keer de bal, vaker dan iedere andere speler op het veld. In de eerste tien minuten van de wedstrijd leverde hij enkele van zijn meest opvallende bijdrages, door meermaals de angel uit gevaar van Oekraïne te halen. Hij blokkeerde twee voorzetten van Yarmolenko, alsmede een afstandsschot van Ruslan Malinovsky. Vijf minuten na de rust won hij op overtuigende wijze een belangrijk duel op de helft van Oranje.

Daley Blind: 5,5

In verdedigend opzicht toonde Blind zich enkele keren kwetsbaar. Zo verloor hij Yaremchuk in de vijftiende minuut uit het oog voorafgaand aan diens uiteindelijk ongevaarlijke doelpoging. Na een halfuur liet hij zich uitkappen door Yarmolenko, die kon uithalen. Blind had wel een goede connectie met Depay en verzond meerdere goede passes zijn kant op. In minuut 64 werd Blind vervangen door Nathan Aké.

Patrick van Aanholt: 6

Van Aanholt kreeg in de Johan Cruijff ArenA verrassenderwijs de voorkeur boven Owen Wijndal. De linksback beleefde in minuut 28 zijn beste moment, toen hij Yarmolenko in het zestienmetergebied van Oranje van de bal zette met een magnifieke tackle op de bal. In aanvallend opzicht liet Van Aanholt zich nauwelijks gelden en dat wordt in het 5-3-2-systeem van Oranje wel van hem verwacht. De linksback werd in minuut 64 alsnog vervangen door Wijndal.

Marten de Roon: 7

De Roon was de afgelopen weken misschien wel de meest besproken basisklant van Oranje. Analisten zetten twijfels bij zijn basisplaats, maar de middenvelder speelde vanaf het eerste moment een goede pass. Hij anticipeerde op balverlies bij Oekraïne of dwong het zelf af; met onderscheppingen op het middenveld zorgde hij meermaals voor balbezit van Oranje. Zeven minuten na de pauze stond hij met een scherpe pass op Dumfries aan de basis van het openingsdoelpunt, al had hij wel geluk dat Mykolenko de bal op een gunstige manier toucheerde.

Frenkie de Jong: 7

Aan de bal speelde De Jong een sterke wedstrijd. De middenvelder creëerde ruimte voor zijn ploeggenoten met zijn kenmerkende demarrages. Hij verstuurde in de zevende minuut een mooie dieptepass richting Dumfries voorafgaand aan een grote kans van Wijnaldum. Twintig minuten later blonk hij uit met een scherpe korte pass op Wijnaldum, waarna een kans voor Weghorst ontstond. Twaalf minuten na de pauze stond De Jong met zijn inspeelpass op Dumfries aan de basis van de 2-0 van Oranje.

Georginio Wijnaldum: 7,5

Het was de aanvoerder die de wedstrijd openbrak voor Oranje. Toen keeper Bushchan de bal in zijn voeten tikte, reageerde Wijnaldum attent en overtuigend, met een goed geplaatst schot. De middenvelder groeide in de wedstrijd en maakte steeds betere keuzes in balbezit. In de eerste helft bracht hij niet altijd de benodigde snelheid. Wel leverde hij positieve bijdrages. Zo bereidde Wijnaldum in de vijfde minuut met een subtiel balletje opzij een enorme kans van Dumfries voor, waarna Wijnaldum zelf over schoot vanuit kansrijke positie. Zes minuten voor tijd werd een uithaal van Wijnaldum verwerkt door de doelman. De onvermoeibare aanvoerder combineerde enkele malen goed met Depay en De Jong.

Memphis Depay: 4

Depay verloor 25 keer de bal, vaker dan iedere andere speler op het veld. Er ging een stuk minder gevaar uit van de aanvaller dan de Oranje-supporters gewend zijn, Wel reageerde hij in de openingsfase goed op een slordige pass van Oekraïne, brak hij door in de counter en zorgde hij voor een van de eerste serieuze doelpogingen. Vijf minuten voor de rust bediende hij Dumfries met een fraaie voorzet, waarna de rechtsback naliet om binnen te koppen. Andere passes op Dumfries waren meermaals te scherp. Over het geheel was Depay te slordig.

Wout Weghorst: 5,5

Weghorst wilde vanaf de eerste minuut dolgraag betrokken raken bij het spel, maar kon zich aanvankelijk niet vaak onderscheiden. Zijn bijdrages bleven in de eerste helft beperkt tot terugzakken uit de spitspositie en de bal bij zich houden, wat niet altijd lukte. In minuut 27 liet Weghorst een goede kans onbenut om te scoren. Toch werd Weghorst beloond voor zijn inzet: in minuut 57 zorgde de spits voor de 2-0 door alert te reageren op een schietkans in het strafschopgebied.