De Boer doet wenkbrauwen fronsen: ‘Queensy Menig zou dat kunnen’

Donderdag, 3 juni 2021

Bondscoach Frank de Boer heeft zich woensdagavond op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Schotland knullig versproken. Op de vraag van een journalist wie hij in het 5-3-2-systeem op de rechterflank kwijt zou kunnen als ‘echtere rechtsbuiten’ dan Denzel Dumfries, noemde De Boer de naam van Queensy Menig, die niet bij de EK-selectie zit en nog nooit een interland speelde. De trainer leek te doelen op Spartak Moskou-aanvaller Quincy Promes.

“Dumfries zocht de diepte en kwam bijna als een soort rechtsbuiten te staan. Heb je overwogen om daar een echtere rechtsbuiten neer te zetten?”, vroeg de journalist na afloop van het 2-2 gelijkspel aan De Boer. Het antwoord van de bondscoach deed de wenkbrauwen fronsen: “Quincy Menig zou daar eventueel kunnen natuurlijk.” De Boer leek te doelen op Promes, die dezelfde voornaam heeft als de Twente-aanvaller.

Op Twitter wordt De Boer bekritiseerd vanwege zijn verspreking, daar het niet de eerste misser is die hij maakt. De bondscoach wordt gewezen op andere missers die hij maakte rondom het Nederlands elftal. Hij liet Anwar El Ghazi met een appje weten dat hij niet werd opgenomen in de EK-selectie, terwijl Jeremiah St. Juste niet eens op de hoogte werd gebracht over het feit dat hij de voorselectie niet had overleefd. Op een eerdere persconferentie zei De Boer dat hij het opvallend vond hoeveel speelminuten Donny van de Beek afgelopen seizoen had gemaakt. De trainer dacht aan meer dan vierduizend minuten, maar dat bleken er slechts ruim veertienhonderd te zijn.

Woensdagavond ontstond er ook al verwarring over wie het doel zou verdedigen tegen Schotland. De KNVB bracht via social media naar buiten dat Maarten Stekelenburg speelde, om vervolgens een kwartier later te melden dat Tim Krul plaatsnam onder de lat. “Ik denk dat iemand op een verkeerd knopje gedrukt”, zei De Boer tijdens de voorbeschouwing van de NOS op het oefenduel. “Wat het zegt dat Krul keept? Niks. Ik heb gezegd dat ze allebei een wedstrijd gaan keepen. Het ligt heel dicht bij elkaar, uiteindelijk moet ik een beslissing nemen. Ook op het gevoel, natuurlijk. Het is lastig, ze zijn aan elkaar gewaagd”, aldus De Boer.