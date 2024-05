Mark-Jan Fledderus vindt nieuwe baan in het buitenland: ‘Een mooie club’

Mark-Jan Fledderus heeft vrij snel na zijn vertrek bij de Eredivisie CV een nieuwe baan gevonden, zo meldt Sportnieuws.nl. De voormalig voetballer van onder meer Roda JC, FC Groningen en Heracles Almelo laat echter nog niet los om welke club het gaat.

Fledderus was sinds juli vorig jaar werkzaam voor de Eredivisie CV. Toen was hij net een paar maanden weg als td bij FC Groningen. Fledderus leefde in onmin met de aanhang van de noorderlingen en werd de toenmalige sportieve malaise grotendeels verweten.

Een kleine vijf maanden later stapte de oud-middenvelder in bij de Eredivisie CV. Daar werd hij verantwoordelijk voor de 'sportief technische ontwikkeling', met als doel de kwaliteit van de Eredivisie te verbeteren en de top zes-positie in Europa te handhaven.

Fledderus kwam begin dit jaar nog in opspraak vanwege een actie op de amateurvelden. In zijn debuutwedstrijd voor de Groningse club gaf hij een tegenstander van ODV een klap in het gezicht.

Daarvoor moest Fledderus onder meer op het matje bij Jan De Jong, directeur van de Eredivisie CV, komen. Uiteindelijk hield hij de verantwoordelijkheid bij zichzelf en besloot hij te stoppen.

“Ik ga aan de slag voor een buitenlandse club, maar daar wil ik het voor nu ook bij laten”, aldus Fledderus. “Het is een mooie club, waar komend weekend ook een belangrijke ontknoping op het programma staat.”

“Helaas kan ik daardoor niet mijn twee oude clubs (FC Groningen en Roda JC, red.) supporten in de strijd om directe promotie”, zei Fledderus tegenover Sportnieuws.nl.

