‘Jordan Henderson is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax’

De toekomst van Jordan Henderson bij Ajax is erg onzeker, zo melden The Athletic en Voetbal International vrijdagmiddag. Het mislopen van de Champions League - en mogelijk ook de Europa League - is een fikse financiële klap voor de Amsterdammers, waardoor het wellicht afscheid zal willen nemen van enkele grootverdieners. Ook wordt de samenwerking met de Engelsman vooralsnog beschreven als ‘ongelukkig’.

Henderson kwam in de winter transfervrij naar Ajax na een mislukt avontuur in Saudi-Arabië. In Amsterdam behoort de 33-jarige Engelsman tot de absolute grootverdieners. Daardoor is een langer verblijf van Henderson in de Johan Cruijff ArenA plots onzeker geworden, daar Ajax komend seizoen minder sportieve inkomsten zal genereren dan verwacht.

De Amsterdammers staan namelijk momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie, wat aan het eind van het seizoen recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Europa League. Het behalen van Champions League-voetbal voor volgend jaar is uitgesloten.

Henderson is bij Ajax zeer geliefd en het bestuur zal hem dan ook niet willen laten gaan, maar de Engelsman moet in deze fase van zijn loopbaan ook aan zichzelf denken. Hij wil ontwikkelen en presteren. De afgelopen maanden hebben hem daarom aan het twijfelen gebracht over zijn toekomst, zo meldt VI. Het is de vraag hoever Ajax wil gaan om Henderson binnenboord te houden, daar een vertrek veel financiële ruimte zal geven.

Volgens VI heeft het niet alleen te maken met het gebrek aan kwaliteit op het veld, maar ook met de mentaliteit van medespelers en het gebrek aan een topsportcultuur in Amsterdam. Ook de prestaties van Henderson zijn vooralsnog teleurstellend, waardoor de samenwerking vooralsnog wordt beschreven als ‘ongelukkig’.

Ajax wil ondertussen zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen aanstellen. Die keuze zal ook invloed hebben op de beslissing van Henderson, die er geen geheim van heeft gemaakt graag landgenoot Graham Potter te zien komen.

Echter meldde De Telegraaf vrijdagochtend dat een akkoord tussen Ajax en Potter ver weg is en dat Francesco Farioli nu de beste papieren heeft om hoofdtrainer te worden in Amsterdam.

