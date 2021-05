Sergio Ramos ontbreekt in EK-selectie van Spanje

Maandag, 24 mei 2021 om 12:21 • Chris Meijer • Laatste update: 10:51

Sergio Ramos maakt geen deel uit van de EK-selectie van Spanje. De 180-voudig Spaans international ontbreekt in de 24-koppige selectie die bondscoach Luis Enrique wereldkundig heeft gemaakt, volgens de keuzeheer omdat hij niet fit genoeg is. Aymeric Laporte is wél opgenomen in het keurkorps van la Roja, nadat hij recent besloot om een interlandcarrière voor Spanje te verkiezen boven Frankrijk.

Ramos moest vrijwel de gehele tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. Tijdens de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal (2-1 zege) zat hij wel weer op de reservebank, al kwam hij niet in actie. Nu heeft Luis Enrique dus besloten om Ramos niet op te nemen in zijn EK-selectie. De 35-jarige centrumverdediger jaagt nog op het recordaantal interlands, dat nu nog op naam staat van de Egyptenaar Ahmed Hassan: 184 stuks. Ramos heeft dus nog vier interlands nodig om dit record te evenaren en speelde in maart nog twee wedstrijden voor Spanje: één als basisspeler en één als invaller. In de met 1-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië zat hij negentig minuten op de reservebank.

“Het is een beslissing waar we lang over hebben nagedacht. Ik heb met hem gesproken in de rust van de wedstrijd tussen Real Madrid en Sevilla. We hebben het toen vooral gehad over zijn fysieke gesteldheid. De inhoud van het gesprek dat we gisteren gevoerd hebben, houd ik privé. Het is niet makkelijk om iets over te brengen dat niet positief voor hem is. Ik moet doen wat het beste is voor het team”, zo luidt de uitleg van Luis Enrique. Opvallend genoeg heeft hij er voor gekozen om 24 spelers te selecteren, 2 minder dan de 26 namen die zijn toegestaan in een EK-selectie.

De in Frankrijk opgegroeide Laporte is vanwege zijn Baskische roots in beeld gekomen bij Luis Enrique. “Hij is een topspeler, een geweldige versterking voor het team. Ik wil de afwezigheid van Ramos niet linken aan het selecteren van andere spelers. Er is een mogelijkheid dat Ramos hersteld is voor het EK begint, maar ik denk dat het lastig is”, stelt de bondscoach van Spanje. “Alles wat te maken heeft met Sergio Ramos, zorgt voor controverse. Ik weet wat het betekent om op het hoogste niveau te trainen en ik hoop dat dit geen invloed heeft op het team.”

Door de afwezigheid van Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Álvaro Odriozola, Isco, Lucas Vazquez en Marco Asensio is er geen enkele speler van Real Madrid opgenomen in de EK-selectie van Spanje. “Als Carvajal of Ramos had kunnen spelen, hadden ze bij de selectie gezeten. Ik begrijp dat iedere club wil dat zijn spelers worden opgeroepen”, reageert Luis Enrique. Er zal ook speciale aandacht zijn voor Ferran Torres, die zijn debuutjaar bij Manchester City kan bekronen met winst in de Champions League-finale tegen Chelsea op 29 mei.

Spanje, dat op EURO 2016 niet verder kwam dan de achtste finale, hoeft in ieder geval niet te vrezen voor Zlatan Ibrahimovic als Zweden op 14 juni de eerste tegenstander is. De geblesseerde spits van AC Milan is niet op tijd fit. De overige opponenten voor de Spanjaarden zijn Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni). Alle groepswedstrijden worden afgewerkt in Sevilla.

Keepers: Unai Simón (Athletic Club), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion)

Verdedigers: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid).

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli)

Aanvallers: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)