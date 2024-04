Feyenoord moet straf uitzitten tijdens de afscheidswedstrijd van Slot in De Kuip

Feyenoord moet een flink deel van het stadion leeglaten tijdens de afscheidswedstrijd van Arne Slot in De Kuip. De Rotterdamse club wordt door de aanklager betaald voetbal van de KNVB gestraft voor het massaal afsteken van vuurwerk tijdens de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen FC Groningen (2-1 winst).

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Excelsior op zondag 19 mei moet Feyenoord de vakken X, R, S en T verplicht leeghouden. Daarnaast moet de club een boete betalen van 15.000 euro.

De aanklager betaald voetbal stelt onder meer dat ‘bij het bepalen van de straf rekening is gehouden met de omvang van het vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen, de gevaarzetting die daarmee is verbonden en de omstandigheid dat er sprake is van recidive op deze vakken’.

Seizoenkaarthouders op de betreffende vakken X, R, S en T krijgen van Feyenoord geen geld terug voor het missen van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De club wijst daarvoor naar de algemene voorwaarden.

Wel compenseert Feyenoord mensen die een ticket in de losse verkoop hebben gekocht op een van de vakken.

Voor Slot zal de straf als een teleurstelling komen. De succescoach beleeft tegen Excelsior zijn laatste wedstrijd in dienst van Feyenoord. Slot staat op het punt om te tekenen bij Liverpool. De overgang is volgens Fabrizio Romano inmiddels volledig rond.

