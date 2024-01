Sevilla kent geen genade en maakt Mason Greenwood belachelijk op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sevilla, dat de draak steekt met Mason Greenwood.

Sevilla won dinsdagavond met 1-3 van Getafe in de achtste finale van de Copa del Rey. Greenwood deed de gehele wedstrijd mee bij de thuisploeg, maar kon geen potten breken. Reden genoeg voor het sociale media-team van Sevilla om de spot te drijven met de Engelse aanvaller.

Sergio Ramos emptying his back pocket after the game tonight: pic.twitter.com/aexb2HMcNA — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 16, 2024

De in een degradatiestrijd verwikkelde club plaatste een bericht op X met een tekst en vier foto's. "Wat Sergio Ramos (verdediger van Sevilla, red.) uit zijn broekzak haalt na de wedstrijd van vanavond", schrijft Sevilla. Op de vier bijgevoegde foto's zijn een sleutelbos, een portemonnee, een telefoon en Greenwood te zien.

