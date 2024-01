Sergio Ramos verliest zelfcontrole na nederlaag Sevilla: ‘Houd je mond!’

Sevilla leed donderdag een nieuwe nederlaag en dat was na afloop te merken aan de zichtbaar geïrriteerde Sergio Ramos. De verdediger van de Andalusiërs stond na afloop van het duel met Athletic Club (0-2) DAZN te woord en onderbrak zijn verhaal plotseling om tegen een fan op de tribunes te schreeuwen.

"Heb een beetje respect, we zijn aan het praten!", snauwde Ramos richting een fan op de tribune. "Respecteer de mensen en het logo, waar hebben we het over? Respecteer de mensen en houd nu je mond!"

Ramos richtte zich vervolgens weer tot de verslaggever. "Je moet van alles kunnen verdragen, maar goed." Ramos bevindt zich met Sevilla in een lastige positie en ook donderdag ging het mis. De routinier zag zijn verdediging er niet goed uitzien bij de goals van Mikel Vesga en Aitor Paredes.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!” ¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ?? pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Sevilla verloor en staat daardoor nog steeds op slechts één punt van Cádiz, dat achttiende staat en virtueel op degraderen staat uit LaLiga. Ramos, die aanvoerder was omdat Ivan Rakitic op de bank begon, kent sowieso een moeizaam seizoen met de recordhouder van de Europa League.

In de Champions League eindigde Sevilla onderaan in een groep met Arsenal, PSV en RC Lens. Het leidde dit seizoen al twee keer tot het ontslag van een trainer: José Luis Mendilibar en Diego Alonso. Quique Sánchez Flores begon op 19 december uitstekend als opvolger van Alonso met een 0-3 zege bij Granada.

Vier dagen na die zege verdween het goede gevoel door een nederlaag bij Atlético Madrid (1-0). Sevilla had donderdag gehoopt met een resultaat van het veld te stappen tegen Athletic, maar de Basken bleken te sterk. Zodoende blijven de degradatiezorgen aanhouden.

