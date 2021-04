Tottenham Hotspur grijpt in en stuurt José Mourinho de laan uit

Maandag, 19 april 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:49

José Mourinho is ontslagen door Tottenham Hotspur, zo brengt de clubleiding maandag officieel naar buiten. De Portugese coach was sinds november 2019 verbonden aan de club uit Noord-Londen. Het nieuws over het ontslag van Mourinho kwam maandagochtend op gang door berichtgeving van verschillende Engelse media. Naast Mourinho verlaten ook de assistenten Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra de club per direct.

"José en zijn technische staf zijn aan de club verbonden geweest in een van de meest uitdagende periodes in de clubgeschiedenis", verklaart voorzitter Daniel Levy in een statement op de website van Tottenham. "José is een echte professional die tijdens de coronapandemie ontzettend strijdvaardig is geweest. Ik heb altijd prettig met hem kunnen samenwerken en het is teleurstellend om te moeten concluderen dat de samenwerking niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. José zal hier altijd welkom zijn en we zijn hem en zijn technische staf zeer dankbaar voor hijn bijdrage aan deze club." Ryan Mason zal voorlopig de honneurs waarnemen op de bank, zo voegt Tottenham daaraan toe.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Mourinho werd door het bestuur van Tottenham aangesteld na het ontslag van Pochettino, nu bijna anderhalf jaar geleden. De start van de manager uit Portugal bij the Spurs was nog behoorlijk voortvarend, al werden de resultaten gaandeweg het seizoen steeds minder. De jaargang 2019/20, die werd onderbroken door het uitbraak van het coronavirus, werd afgesloten met de zesde plaats in de Premier League. Tottenham greep hierdoor voor het eerst in vier jaar naast een ticket voor de Champions League. Men moest het doen met deelname aan de groepsfase van de Europa League.

De start van dit seizoen was behoorlijk indrukwekkend. In de herfst van 2020 ging Tottenham zelfs aan kop in de Premier League. De laatste maanden echter werden de resultaten steeds minder, wat Mourinho op de nodige kritiek kwam te staan. De leiding van de club acht het nu, met nog slechts enkele competitieduels te gaan, noodzakelijk om om andere koers te gaan varen. Het is nog niet bekend welke kandidaat het Tottenham-bestuur op het oog heeft om Mourinho permanent op te volgen.

De beslissing om Mourinho te ontslaan komt in een voor Tottenham zeer belangrijke week. De naar de zeven plaats in de Premier League afgezakte ploeg staat woensdag tegenover Southampton, een belangrijk duel in de strijd om Europees voetbal. Zondag staat op Wembley de finale van de EFL Cup op het programma, een confrontatie met Manchester City. Tottenham kan tegen the Citizens de eerste prijs sinds 2008 veroveren. Dertien jaar geleden was de EFL Cup een prooi voor de Londense club. Daarna werden geen prijzen meer toegevoegd aan de prijzenkast.