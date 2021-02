Hugo Borst: ‘Het is echt belachelijk wat Roger Schmidt deed tegen ADO’

Maandag, 15 februari 2021 om 09:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:55

Hugo Borst snapt helemaal niets van de keuzes van trainer Roger Schmidt op het middenveld van PSV. De journalist annex columnist ergert zich met name aan het feit dat de Duitse coach stug blijft volhouden met de controleurs Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. Borst vindt het heel vreemd dat Schmidt in een duels zoals tegen laagvlieger ADO Den Haag niet veel meer aanvallende intenties aan de dag legt.

"Dat je in grote wedstrijden, toppers, twee afpakkers opstelt, à la. Maar waarom zo'n blok tegen ADO Den Haag?", vraagt Borst zich maandagochtend hardop af in zijn wekelijkse bijdrage voor het Algemeen Dagblad. "Gisteren (zondag, red.) was op ESPN te zien dat Sangaré probeerde te voetballen (tegenhouden hoefde niet, de tegenstander was daarvoor te slecht). De passes van Sangaré kwamen bij de tegenstander terecht of hobbelden over de zijlijn", velt de analist een vernietigend oordeel over de vorig jaar zomer aangetrokken middenvelder van PSV, dat opnieuw dure punten verspeelde in de strijd om de landstitel.

"Ik schoot in de lach, maar in feite was het om te huilen", verwijst Borst naar het middenveld van PSV in de ontmoeting met ADO van zaterdagmiddag. "Het is echt belachelijk wat trainer Schmidt deed. Zijn elftal komt in een kleine ruimte terecht, dus dan stel je een voetballer op met gouden voetjes. Met (of ondanks) het blok Rosario-Sangaré creëerde PSV 35 kansen." Borst vindt dan ook dat PSV met veel meer aanvallende bedoelingen zou moeten spelen. "Had je op de plek van Sangaré Guti (Érick Gutiérrez, red.) of Mohamed Ihattaren opgesteld dan was je op 45 kansen uitgekomen", aldus de columnist, die vreest voor PSV in het restant van dit seizoen.

"PSV, het is een verloren zaak vrees ik. Trainer Roger Schmidt is zo verliefd op Rosario en Sangaré dat hij ze elke middag na de training mee naar huis neemt. In zijn appartement vind je ze centraal in de woonkamer. Rosario en Sangaré zijn Schmidts designtafeltjes. Hij vindt ze om te janken zo mooi. Op Rosario legt Schmidt heel voorzichtig de sleutels van zijn auto, op Sangaré leunt hij terwijl hij koffiedrinkt", zo besluit Borst op cynische wijze. PSV maakt zich nu op voor het uitduel met Olympiacos van donderdag in de tweede ronde van de Europa League.