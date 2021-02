Van der Vaart ergert zich aan PSV‘er: ’Die Nederlanders mogen best opstaan’

Maandag, 15 februari 2021 om 08:35 • Chris Meijer

Rafael van der Vaart moedigt de Nederlandse spelers van PSV aan om op te staan tegen de Duitsers in de selectie. De Eindhovenaren liet afgelopen zaterdag kostbare punten liggen in het duel met ADO Den Haag (2-2), mede door een gemiste strafschop van Philipp Max. Van der Vaart constateert in het programma Studio Voetbal van de NOS dat het lijkt alsof de Duitsers ‘alles beslissen’ bij PSV.

“Het lijkt wel of die Duitsers alles beslissen daar. Max pakt een penalty van Malen af, neemt alle corners, alle vrije trappen. Ik heb geen goede vrije trap meer gezien de laatste tijd”, geeft Van der Vaart te kennen. Collega-analist Pierre van Hooijdonk vindt het niet onlogisch dat Max de vrije trappen, corners en strafschoppen bij PSV neemt. “Ik vind ook dat hij over een goede trap beschikt. Dat zou je nu niet zeggen, maar je kunt altijd een penalty missen. Het komt PSV duur te staan. Als ik een zekerheidje moet aanwijzen tijdens een penaltyserie, zou het Max zijn.”

“De laatste tijd vind ik hem niet meer zoals hij was. Dan komt hij van links over naar rechts om een corner te nemen. Hij heeft een goede trap, maar het valt tegen wat daar de laatste tijd mee gebeurt. Ik zit me dan een beetje te ergeren: hij pakt een penalty van Malen af en schiet die huizenhoog over”, gaat Van der Vaart verder. Van Hooijdonk vraagt zich af of deze afspraken niet bij trainer Roger Schmidt liggen.

“Die is Duits”, reageert Van der Vaart. “Ik vind dat die Nederlanders best wel op mogen staan. Je ziet aan de interviews van Ihattaren en Malen dat ze ontevreden zijn. Zeg het maar gewoon, er mag best een bommetje barsten. In plaats van het half-half te doen. Ik zie Baumgartl ook naar die andere gasten wijzen, van: doe is wat. Terwijl hij niks deed.” Van der Vaart wijst daarmee op de openingstreffer van ADO, die werd aangetekend door Bobby Adekanye. “Rosario en Sangaré doen natuurlijk ook niet veel, maar Baumgartl is Kramer al kwijt, er komt een gozer op hem af gedribbeld en hij doet helemaal niks, draait ook nog eens de verkeerde kant op. En dan wijzen: doe eens wat meer. Terwijl hij de enige is die helemaal niks doet...”