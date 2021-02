Van de Beek valt ‘wederom uit de toon’ en krijgt bizar laag rapportcijfer

Woensdag, 10 februari 2021 om 09:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:49

Donny van de Beek kreeg dinsdagavond eindelijk weer een keer een basisplaats op het middenveld van Manchester United, maar erg veel indruk maakte hij niet in het duel met West Ham United (1-0) in de vierde ronde van de FA Cup. Van de Beek, die in de slotfase van de reguliere speeltijd plaats moest maken voor Bruno Fernandes, wordt na afloop bepaald niet gespaard in de Engelse media.

De Manchester Evening News is onverbiddelijk en deelt als rapportcijfer een 3 uit aan Van de Beek. "Hij viel wederom uit de toon", zo luidt het harde oordeel over de Nederlandse middenvelder in Engelse dienst. "Hij zette amper druk als Manchester United de bal niet had en deed er zeer weinig mee als hij wél in balbezit was." De regionale krant denkt dat een basisplek verder weg dan ooit is voor de voormalig Ajacied. "Hij werd bij zijn komst omschreven als een spelmaker, maar Fernandes gaat hij zeker niet uit de basis spelen. Het grootste probleem voor Van de Beek is dat hij constant wordt vergeleken met de fabelachtige Fernandes. Mocht hij een basisplaats willen veroveren in dit elftal, dan zal dat als één van de controleurs zijn."

Men zag Van de Beek tijdens de bekerontmoeting met West Ham op het lege Old Trafford ook even in gesprek met manager Ole Gunnar Solskjaer. Een bijzonder moment, zo schrijft de rapporteur van de Engelse krant. "Wat de boodschap van Solskjaer richting Van de Beek ook was, die is duidelijk niet aangekomen." Ook Sky Sports was met een 5 niet mild voor Van de Beek, die samen met Mason Greenwood het laagste cijfer kreeg van alle basisspelers van the Red Devils. Laatstgenoemde werd eveneens voortijdig naar de kant gehaald bij de thuisclub.

De gezichtsuitdrukking van Donny van de Beek na zijn pijnlijke wissel is hartverscheurend... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 9 februari 2021

The Independent is één van de weinige kranten die een voldoende uitdeelt aan Van de Beek: een 6. Desondanks is er de nodige kritiek op het optreden van Van de Beek, in de 73ste minuut naar de kant gehaald door Solskjaer. "Hij had er duidelijk moeite mee om in de eerste helft in de wedstrijd te groeien. Van de Beek had een paar goede loopacties, maar die werden niet of nauwelijks opgemerkt door zijn ploeggenoten." Een 6 is ook het rapportcijfer van 90Min. "Van de Beek leed amper balverlies, maar in balbezit was hij ook nauwelijks dwingend. Hij speelde echt iets teveel met de handrem erop vanavond."

Jermaine Jenas wees dinsdagavond in de studio van de BBC op de wissel van Van de Beek, ruim een kwartier voor tijd. "De blik op zijn gezicht zegt voldoende", zo zei de analist. "Zo gaat het al een paar maanden. Van de Beek speelt zonder ritme en vertrouwen" Jenas nam het echter ook op voor de 23-jarige middenvelder. "Hij doet wat in zijn vermogen ligt, maar als je niet een paar duels achter elkaar kan spelen en tevens niet het gevoel hebt dat je fouten mag maken, dan kun je jezelf ook niet tonen als speler. Het lijkt erop dat Van de Beek bang is om fouten te maken, waardoor hij nog niet heeft laten zien wat hij aan Manchester United kan toevoegen."

Jenas waarschuwde tevens dat de supporters van Manchester United niet moeten verwachten dat Van de Beek hetzelfde doet als de regelmatig scorende Fernandes. "Het is een ander type speler. Ik denk dat hij nog steeds moet ontdekken wat zijn rol is bij de club. Het zou al helpen als Van de Beek wat vaker in balbezit komt. Wellicht moet hij wat vaker op doel schieten, in plaats van de bal terugspelen of naar de zijkant. Zijn teamgenoten lijken hem steeds over te slaan, wat onderhand wel een probleem begint te worden", aldus Jenas. op de website van de BBC werd Van de Beek overigens beoordeeld met een 4,74. Alleen Anthony Martial (4,60) kreeg een nóg lager cijfer.