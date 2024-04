Van der Vaart vraagt Van Basten op de man af: ‘Zou jij Ajax willen helpen?’

Rafael van der Vaart is van mening dat er meer iconen van Ajax bij de club moeten werken. De oud-prof stelt dat er momenteel te weinig mensen met voetbalkennis binnen Ajax rondlopen.

Marco van Basten vraagt maandagavond tijdens Rondo of er een foto getoond kan worden waarop de voormalige RvC-leden Georgette Schlick, Cees van Oevelen, Annette Mosman, Pier Eringa en Jan van Halst te zien zijn.

"Deze vijf mensen, met Van Halst erbij, moeten erop toezien dat Ajax verstandige beslissingen maakt wat betreft het aan- en verkoopbeleid en dergelijke", geeft Van Basten aan. "Jan heeft wat verstand van voetbal, maar die andere vier zie ik niet op het voetbalveld verschijnen. Dat lijken mij geen voetballers. Ik heb het even over wat er op het veld gebeurt, dat is uiteindelijk de basis.”

Van Halst, die eveneens aanwezig is in het praatprogramma, probeert vervolgens een nuance te plaatsen. “Je zou de discussie kunnen voeren of er niet meer mensen met een voetbalachtergrond in de RvC van Ajax moeten. Maar Ajax is niet alleen een voetbalclub. Het is ook een beursgenoteerde onderneming."

Van Basten blijft er echter bij dat er te weinig voetbalmensen in de RvC zaten en op dit moment zitten. “Ajax is wel voor 99 procent voetbal. Deze vijf RvC-leden, dat is 80 procent business en zij hebben niks met voetbal. Dat is toch ook een beetje gek.”

Van der Vaart besluit zich hierop te mengen in de discussie: “Marco, laten we het zeggen hoe het is: jij zou toch bij Ajax moeten werken, ik zou bij Ajax moeten werken, Wesley Sneijder, Nigel de Jong. Dat gebeurt nu gewoon niet.”

Die opmerking zorgt voor lichte irritatie bij Van Halst. “Ik heb je gevraagd voor een functie man”, zegt hij tegen Van der Vaart, die vervolgens aangeeft dat hij inderdaad een goed gesprek heeft gehad met het lid van de RvC. “Ik woon natuurlijk in Roemenië, dus voor mij is het wat lastig. Jan heeft mij inderdaad gevraagd en ik wilde ook heel graag. Privé kwam het alleen niet goed uit.”

Van der Vaart vraagt Van Basten hierop of hij Ajax wel wil helpen. “Ik niet nee, gewoon in het algemeen niet", antwoordt de analist. “Er zullen best jongens zijn die willen helpen. Er zijn nog zat voetballers die in Nederland nog wat kunnen betekenen.” Van Halst laat weten dat meerdere mensen binnen Ajax Van Basten om hulp hebben gevraagd, net als veel andere oud-spelers met een Ajax-achtergrond. “Iedereen zei daar om zijn reden ‘nee’ tegen. Dat vond ik wel jammer”, aldus Van Halst.

