Professionele liplezer onthult wat Mohamed Salah tijdens clash tegen Klopp zei

Een professionele liplezer heeft een weergave gegeven van wat er is gezegd tussen Mohamed Salah en Jürgen Klopp tijdens hun verhitte woordenwisseling van zaterdag tijdens het Premier League-duel met West Ham United (2-2).

De manager van Liverpool kreeg het in de slotfase van de uitwedstrijd tegen West Ham aan de stok met zijn aanvaller. Salah werd na de 2-0 derbynederlaag op bezoek bij Everton door Klopp geslachtofferd en moest tegen the Hammers genoegen nemen met een reserverol.

De Egyptenaar werd in de 79ste minuut, vlak na de 2-2 van West Ham, door Klopp binnen de lijnen gebracht, maar had vlak voor zijn wissel een woordenwisseling met zijn manager.

Salah was duidelijk niet gediend van de laatste woorden die hem werden ingesproken door Klopp en liet dat ook zichtbaar merken. Darwin Núñez, die eveneens als invaller werd gebruikt bij Liverpool, moest Salah zelfs tot kalmte manen aan de zijlijn.

Klopp wilde na afloop liever niet dieper ingaan op de woordenwisseling met Salah. "Nee. Maar we hebben elkaar al gesproken in de kleedkamer. En voor mij is het daarmee afgehandeld", zo benadrukte de vertrekkende manager in gesprek met TNT Sports.

Waar Klopp beweerde dat de vrede reeds was getekend, daar kwam Salah met een heel andere lezing. De invaller weigerde al lopend door de mixed zone om interviews te geven, al gaf hij wel een kort statement af. "Als ik vandaag spreek, dan zal er vuur zijn", werd Salah geciteerd door onder meer The Athletic.

Professionele liplezer

Volgens professionele liplezer John Cassidy, die sprak met, zei Salah tegen Klopp bij het gereedmaken voor zijn wissel: “Daar kan ik niets aan doen, niets.”

Het antwoord van Klopp was niet te zien op de televisiebeelden, waarop Salah zijn kalmte leek te verliezen en naar verluidt antwoordde: “Ik zal een rode kaart krijgen, na zeven jaar in dienst bij de club, na zeven jaar!”

Salah speelde inmiddels 346 officiële duels voor Liverpool, maar werd nog nooit met een rode kaart van het veld gestuurd. Uit beelden direct na afloop van het laatste fluitsignaal is te zien dat Salah zijn manager negeerde en weigerde de hand te schudden.

Un poco de respeto a Klopp Sin Klopp, Salah no existe pic.twitter.com/31jsyMsbti — HugoDerBayern (@hugoderbayern) April 27, 2024

Mo Salah blanks Jurgen Klopp full time Liverpool CIVIL WAR pic.twitter.com/bu6x3WAkbr — Johan Neeskens (@spy_footy) April 27, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties