Familie van Abdelhak Nouri spant arbitragezaak aan tegen Ajax

Donderdag, 21 januari 2021 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:08

De familie van Abdelhak Nouri heeft bij de KNVB een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax, zo meldt de NOS donderdagavond. Beide partijen hebben geen akkoord weten te bereiken, waardoor de familie kiest voor een juridische stap. Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, liet eerder al weten dat een arbitragezaak waarschijnlijk was.

"De tekortkomingen hebben tot gevolg dat Abdelhak permanent afhankelijk is van de zorg van anderen en dat hij niet heeft kunnen laten zien hoe zijn veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld", verklaren advocaten Lucas Hogeling en John Beer. Ajax heeft erkend dat de behandeling die Nouri kreeg op het veld in het Oostenrijkse Mayrhofen tekortschoot en nam de aansprakelijkheid op zich, maar tot een schadevergoedingsregeling kwamen beide partijen daarna niet.

Khalid Kasem, belangenbehartiger van de familie, zegt dat 'geen enkel bedrag' het gemis van de 'oude' Nouri en diens geknakte voetbalcarrière kan compenseren. "De wilde verhalen over de vermeende financiële eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond." Kasem concludeert: "De familie Nouri denkt niet in termen van winnen of verliezen of financieel gewin, nu Abdelhak en zij voor altijd hebben verloren."

De betrokken partijen hebben vooralsnog niets los willen laten over de bedragen die in de gesprekken zijn genoemd. Volgens bronnen van De Telegraaf klopt het niet dat de familie inzet op een bedragen van tachtig à honderd miljoen euro, 'die op tv zijn geroepen'. Eerder maakte Johan Derksen bij Veronica Inside melding van een eis van zestig tot honderd miljoen euro. Ondernemer Erik de Vlieger gaf eerder aan dat de familie vijftien miljoen euro wil zien.

Hogeling en Beer leggen uit hoe de uiteindelijke schadevergoeding in hun optiek moet worden opgebouwd. "Die betreft met name de kosten van zijn verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en de vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld." Ajax komt naar verwachting met een schriftelijke reactie, waarna de arbitragecommissie van de KNVB een oordeel velt.