‘Ajax stelt dat Nouri nooit meer op niveau had kunnen voetballen’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 10:28 • Laatste update: 10:44

Ajax is van mening dat Abdelhak Nouri nooit meer op niveau had kunnen voetballen, ongeacht de behandeling op het veld bij de wedstrijd tegen Werder Bremen op 8 juli 2017, zo schrijft de Volkskrant. Toen zakte de middenvelder in elkaar en liep hij als gevolg van hartfalen blijvende hersenschade op. De familie van Nouri daarentegen denkt dat hij na zijn herstel wel weer topvoetballer had kunnen worden. Omdat beide partijen een andere mening hebben raken zij het niet eens over een passende schadevergoeding die Ajax dient uit te keren.

Ajax heeft toegegeven dat er op het veld in Oostenrijk fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Nouri en erkende de volledige aansprakelijkheid. De club gaf de afgelopen jaren al veel geld uit aan de behandeling van Nouri. Ajax nam de zorgkosten op zich, bekostigde de verhuizing van Nouri en respecteerde zijn contract dat afgelopen zomer afliep. “Daarover gaat het geschil ook niet. Ajax heeft ook nog geregeld vriendschappelijk contact met de familie. De onenigheid draait om het verdere arbeidsleven van Nouri, het arbeidsvermogen”, schrijft de krant.

Het vraagstuk waar Ajax en de familie maar niet uitkomen is hoe goed Nouri had kunnen worden. “Ajax stelt dat hij nooit meer op niveau had kunnen voetballen, ongeacht de behandeling op het veld. Hij had na eventueel herstel sowieso een ander leven geleid, als scout of trainer bijvoorbeeld”, zo klinkt het. Volgens de krant ligt daar het verschil van opvatting met de familie en diens raadgevers. Zonder aan te kunnen geven hoe goed hij had kunnen worden, is de familie van Nouri ervan overtuigd dat hij weer topvoetballer had kunnen worden.

De familie van Nouri zou wijzen naar de situatie van Daley Blind, ook al zijn beide situaties verder niet te vergelijken. De verdediger werd eind 2019 getroffen door een ontstoken hartspier en speelt sindsdien met een kastje dat het hart een schok geeft bij een storing. Blind kan dus gewoon op topniveau voetballen en dat neemt de familie van Nouri als voorbeeld. “Een topvoetballer, ook van Vitesse of Heerenveen, verdient aanmerkelijk meer dan een scout of een jeugdtrainer. Tot de pensioenleeftijd van een voetbalprof kan dat verschil behoorlijk oplopen. Het gaat hier om miljoenen euro’s.”

“We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", zei Van der Sar zondag in aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en PSV (2-2) in gesprek met de NOS. De algemeen directeur noemde het ‘heel jammer’ dat Ajax het nog niet eens is geworden met de familie van Nouri. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de familie. Het is niet gelukt. Dat geeft de moeilijkheid wel aan. De kans op een arbitragezaak is aanwezig, helaas."