Van Gaal wuift kritiek op Ajax weg: ‘Juist het grote voorbeeld voor iedereen’

Maandag, 11 januari 2021 om 08:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:54

Louis van Gaal keek zondagmiddag met bewondering naar het optreden van Ajax in de topper tegen PSV (2-2). De clubloze trainer is van mening dat Erik ten Hag in Amsterdam over meer kwaliteit beschikt dan zijn Duitse collega Roger Schmidt. Van Gaal vindt het daarnaast zeer begrijpelijk dat Ajax 22,5 miljoen euro heeft neergelegd voor de komst van Sébastien Haller.

De comeback van Ajax na de 0-2 achterstand heeft indruk gemaakt. "Dan blijkt toch dat de kwaliteit van Ajax een stukje hoger is dan die van PSV", zei Van Gaal zondagavond in Humberto, de nieuwe talkshow van Humberto Tan. "Ik vond dat PSV achteruit liep in plaats van dat ze door bleven gaan met vooruit pressen. Je kunt ook zeggen dat Ajax steeds beter ging spelen doordat ze onder die druk vandaan konden spelen en PSV het niet meer kon uitvoeren. Ik zei tegen mijn Truus: 'Het is nog niet gedaan en Ajax gaat winnen'. Maar dat bleek niet het geval te zijn."

Ten Hag: 'Hoe wij de rug rechten, dat is geweldig' | Reactie na Ajax - PSV

In de optiek van Van Gaal is het volstrekt logisch dat Haller, die tegen PSV debuteerde als invaller, tussentijds van West Ham United is overgenomen. "Ajax moet kampioen worden, willen ze die premie van de Champions League ontvangen. Dat is heel veel geld. Eigenlijk is het een voorschot om kampioen te worden. Haller kan echt het verschil uitmaken aan het einde van het jaar", aldus Van Gaal, die het ook vreemd vindt dat er kritiek is op de jeugdopleiding. Volgens hem kan de club wel degelijk talenten opleiden, ondanks de komst van Haller. "Ajax doet dat toch met Lassina Traoré, Brian Brobbey en Ryan Gravenberch? Ajax is juist het grote voorbeeld voor iedereen."

Van Gaal vindt het niet erg dat een derde ambstermijn als bondscoach van Oranje niet tot de mogelijkheden behoorde. De KNVB ging uiteindelijk met Frank de Boer in zee. "Als ik zoiets zou doen, neem ik mijn eigen staf mee. Ik wil een bepaalde structuur waarin ik kan werken. Dat wist de KNVB, want die waren ook al langs geweest in Portugal vóór Ronald Koeman benoemd werd. Toen heb ik het ook niet gedaan. Ik heb het al twee keer gedaan. Dan is het niet normaal om het nog een derde keer te doen", zo concludeert de voormalig keuzeheer van het Nederlands elftal.