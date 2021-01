L'Équipe: Ajax koopt Sebastién Haller voor 25 miljoen euro

Woensdag, 6 januari 2021 om 23:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:58

Ajax gaat Sebastién Haller overnemen van West Ham United, zo meldt L'Équipe woensdagavond. Volgens het sportblad betaalt Ajax circa 25 miljoen euro voor de voormalig scherpschutter van FC Utrecht, die dit seizoen drie keer scoorde in zestien Premier League-duels. Volgens Goal zijn er 'vergevorderde gesprekken' gaande en staat binnen enkele uren een 'cruciaal onderhoud' op de agenda. Het nieuws is nog niet bevestigd door Nederlandse bronnen. Met een transfersom van 25 miljoen euro zou Haller de duurste aankoop ooit worden bij Ajax.

Mocht Ajax inderdaad met Haller aan de haal gaan, dan betekent dat een hereniging tussen de spits en zijn voormalig trainer Erik ten Hag. Haller speelde tussen januari 2015 en de zomer van 2017 voor Utrecht en werkte in zijn laatste twee jaar samen met Ten Hag. In die twee seizoenen onder de huidige trainer van Ajax was de Franse Ivoriaan goed voor 30 doelpunten in 65 competitieduels. Het leverde hem een transfer naar Eintracht Frankfurt op, waarvoor Haller in 60 optredens in de Bundesliga 24 keer scoorde.

Na twee seizoenen in Duitsland betaalde West Ham United liefst vijftig miljoen euro voor de aanvaller. Haller, inmiddels 26 jaar, kon de hoge verwachtingen in Engeland niet volledig inlossen. Hij kwam 48 keer in actie in de Premier League en maakte tien doelpunten. De enkelvoudig international van Ivoorkust heeft wel een vaste basisplaats en mede daardoor zou een transfer naar Ajax verrassend zijn. Het lijkt er bovendien op dat West Ham slechts de helft van de in 2019 betaalde transfersom terugverdient.

Haller heeft een contract tot medio 2024 bij West Ham, dat bovendien een optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen. Mogelijk nemen the Hammers afscheid van Haller om ruimte te maken voor een nieuwe spits. In de internationale media verschenen eerder deze week al geruchten over de belangstelling van de Premier League-club voor de transfervrije Graziano Pellè, daar West Ham ontevreden zou zijn over de ontwikkeling van Haller. Manager David Moyes heeft verder ook de beschikking over Michail Antonio.