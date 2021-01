Sky Italia: Ajax in gesprek met entourage van Christian Eriksen

Dinsdag, 5 januari 2021 om 00:20 • Laatste update: 00:20

Christian Eriksen wil weg bij Internazionale en mogelijk biedt Ajax uitkomst. Ekstra Bladet meldde maandagmiddag al dat een terugkeer naar Amsterdam tot de mogelijkheden behoort voor de Deense middenvelder en maandagavond lijkt het erop dat directeur spelerszaken Marc Overmars daadwerkelijk een lijntje heeft uitgegooid. Volgens Sky Italia heeft Ajax aangeklopt bij de belangenbehartigers van Eriksen, al is van een eventuele transfer vooralsnog geen sprake.

Eriksen kwam dit seizoen in de Serie A niet verder dan acht wedstrijden, waarvan vier als invaller. Club en speler hebben er geen geheim van gemaakt dat een breuk mogelijk de beste optie is. Volgens Sky Italia is nog geen enkele club concreet geworden voor Eriksen, die dan ook nog geen aanbieding heeft ontvangen. Ajax zou, net als Wolverhampton Wanderers, al wel in gesprek zijn met het kamp-Eriksen. Beide clubs hebben zich echter nog niet gemeld bij Internazionale.

Transferexpert Fabrizio Romano laat op Twitter weten dat er nog geen clubs met serieuze interesse in Eriksen zijn. Paris Saint-Germain, West Ham United en Arsenal werden genoemd in de wandelgangen, maar vooralsnog ondernemen zij geen serieuze stappen om de Deen in te lijven. Volgens Romano wil Inter Eriksen definitief van de hand doen en hoopt de club uit Milaan de komende dagen aanbiedingen voor hem te ontvangen.

Eriksen maakte een jaar geleden de overstap van Tottenham Hotspur naar Internazionale. Ondanks dat zijn contract in Londen nog maar een halfjaar doorliep, betaalde de Italiaanse topclub 27 miljoen euro voor de 28-jarige ex-Ajacied. Eriksen zette zijn handtekening onder een contract tot aan de zomer van 2024. Naar verluidt verdient hij in Milaan jaarlijks 7,5 miljoen euro netto.