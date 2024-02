Grote schoonmaak op komst bij Manchester United: ‘ESPN noemt 7 slachtoffers’

Manchester United gaat komende zomer de bezem door de selectie halen, zo melden bronnen aan ESPN. Het vertrek van diverse grootverdieners moet de financiële mogelijkheden vergroten, waardoor the Red Devils sneller een beter elftal op de been kunnen krijgen. Liefst zeven spelers die onder manager Erik ten Hag regelmatig aan spelen toekomen zouden zich zorgen moeten maken.

De clubleiding heeft onlangs de eerste gesprekken gevoerd over de komende transferzomer. Daaruit bleek dat Manchester United een groot aantal spelers moet verkopen, om zo nog meer ruimte te maken in het transferbudget.

Volgens ESPN heersen er vraagtekens over veel spelers, waaronder een aantal gerenommeerde namen. De toekomst van Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Harry Maguire, Casemiro, Scott McTominay én Christian Eriksen op Old Trafford is onzeker.

Tom Heaton, Jonny Evans en Anthony Martial lopen over een aantal maanden uit hun contract in Manchester. The Red Devils hebben de eenzijdige optie om het contract van Martial met een seizoen te verlengen, maar zullen die hoogstwaarschijnlijk niet lichten.

Manchester United hoopt verder een aantal spelers te lozen die momenteel uitgeleend zijn. Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Donny van de Beek (Eintracht Frankfurt), Facundo Pellistri (Granada CF) en Brandon Williams (Ipswich Town) mogen komende zomer definitief vertrekken.

Ten Hag wil zich komende zomer in eerste instantie richten op het strikken van een verdediger en spits. Verder moet de algehele kwaliteit van de selectie van Manchester United op worden gekrikt.

Ten Hag moet op korte termijn afscheid nemen van zijn assistent, Eric Ramsay. De 32-jarige Welshman staat op het punt om de jongste hoofdtrainer in de geschiedenis van de Major League Soccer te worden. Volgensheeft Ramsay reeds getekend bij Minnesota United. Het lijkt erop dat hij zaterdag tegen Fulham voor het laatst in de dugout zit bij Manchester United.