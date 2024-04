Keert Eriksen terug bij Ajax? ‘Hij wil helpen om een team op te bouwen'

Brian Laudrup ziet Ajax als ideale bestemming voor Christian Eriksen, dat heeft de oud-voetballer gezegd in een interview met Viaplay. Volgens de Deen zou Eriksen als koning ontvangen worden in Amsterdam.

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 in de hoofdmacht van Ajax. Hij kwam 165 keer in actie voor de Amsterdammers. De middenvelder scoorde 32 keer en was 65 keer aangever bij een treffer.

In 2013 vertrok hij voor veertien miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Na een avontuur bij Inter, streek hij na een periode bij Brentford neer bij Manchester United, waar hij nu nog steeds onder contract staat.

Eriksen zakte tijdens het EK van 2021 ineen in het duel met IJsland. De inmiddels 32-jarige Deen heeft hartproblemen en speelt sindsdien met een pacemaker. Hij bouwde zijn conditie na het EK op bij Ajax.

Laudrup denkt dat Eriksen het niveau en het tempo van de Premier League niet meer aankan en ziet voor hem een partnerschap met Jordan Henderson in het verschiet liggen.

“Hij kent de stad, de taal, de club. Hij wil graag spelen in een gemakkelijkere competitie, waar hij kan helpen om een team op te bouwen.”

Ajax maakt momenteel een heel slecht seizoen door en kan de ervaring die Eriksen meebrengt goed gebruiken. “Hij zal als koning worden onthaald als hij terugkeert in Amsterdam”, stelt Laudrup. Eriksen heeft een contract tot medio 2025 en heeft volgens Transfermarkt een waarde van tien miljoen euro.



