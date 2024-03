Ten Hag sluit terugkeer van publiekslieveling naar Ajax uit: ‘Supporterspraat’

De supporters van Ajax hoeven niet te rekenen op een snelle terugkeer van Christian Eriksen, zo zegt Erik ten Hag in gesprek met Viaplay. De 54-jarige manager stelt dat de Deense middenvelder nog belangrijk gaat zijn bij Manchester United. Op Old Trafford ligt de 32-jarige technicus nog tot medio 2025 vast.

Waar Eriksen vorig seizoen vrijwel altijd een basisplaats genoot onder Ten Hag, moet hij nu regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank. Vooral in de laatste weken kwam de 126-voudig international van Denemarken nauwelijks in actie. Tegenover Viaplay geeft Ten Hag tekst en uitleg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Wij hebben daar concurrentie en door de opkomst van Kobbie Mainoo is er een plekje minder. Eriksen wordt daar nu de dupe van”, aldus Ten Hag. “Dat is ook voetbal, topvoetbal. Hij moet zich weer omhoog werken.”

Ten Hag geeft Eriksen zeker niet op. “Een kwaliteit van hem is zijn progressieve passing. Die kwaliteit gaan we zeker nog hard nodig hebben in de rest van de competitie. Voor nu moet hij wachten op zijn kans, zo werkt het gewoon.”

In de wandelgangen zingen steeds vaker geruchten rond dat Eriksen komende zomer gaat terugkeren bij Ajax. Volgens Ten Hag is dat absoluut niet aan de orde. “Dat is supporterspraat. Niet meer dan dat.”

Eriksen speelde tussen 2009 en 2013 voor Ajax. In de Johan Cruijff ArenA groeide de grillige rechtspoot al snel uit tot een publiekslieveling. In totaal speelde Eriksen 163 wedstrijden namens Ajax, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 65 assists. Uiteindelijk vertrok Eriksen voor ruim 14 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij eveneens geliefd werd.

Via Internazionale en Brentford belandde Eriksen in de zomer van 2022 bij Manchester United. Inmiddels staat de teller op 63 officiële wedstrijden als Red Devil. Eriksen was daarin driemaal trefzeker en wist daarnaast 12 assists af te leveren. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 10 miljoen euro.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties