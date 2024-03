Zorgelijke boodschap voor Ten Hag: ‘Heb gezegd dat ik hier niet tevreden ben’

Christian Eriksen is niet tevreden met zijn huidige rol bij Manchester United. De middenvelder heeft dat onlangs aangegeven bij trainer Erik ten Hag, zo vertelt Eriksen aan het Deense medium Tipsbladet. De voormalig Ajacied zou graag meer aan spelen toekomen.

Ten Hag beschikt bij Manchester United sinds kort over een ruime selectie aan middenvelders. Casemiro en Sofyan Amrabat keerden onlangs terug van blessures en in de persoon van Kobbie Mainoo heeft de manager er een optie bij die aan het begin van het seizoen nog niet tot de eerste selectie behoorde.

Verder kunnen ook Scott McTominay, Mason Mount en Eriksen uit de voeten als een van de twee controlerende middenvelders in het 4-2-3-1-systeem van Ten Hag. Door het overmaat aan spelers op de 6-positie komt de Deen niet veel aan spelen toe, tot zijn eigen frustratie.

"Ik heb eerder al gezegd dat ik niet tevreden ben met het gegeven dat ik niet speel, maar het is niet iets waar ik 's nachts wakker van lig", vertelt Eriksen. "Het team presteert en ik moet respect hebben voor de rol die ik heb. Ik moet me focussen op hard werken en fit zijn voor iedere wedstrijd, en dat ben ik ook."

"Ik heb met Erik gesproken over mijn ontevredenheid met de situatie en ik heb gezegd dat ik zo veel mogelijk wil spelen", vervolgt Eriksen. "Voor nu ben ik beschikbaar voor het team en dat zal ik ook altijd zijn."

"Je kan je zorgen maken over de lange termijn, want ik wil zo veel als mogelijk spelen. Je wil vanzelfsprekend niet op de bank zitten." De 126-voudig international zegt de keuze van Ten Hag om hem niet vaak op te stellen desondanks wel te kunnen begrijpen. "Aan een winnend team verander je weinig en dat heb ik te respecteren."

Eriksen staat sinds de zomer van 2022 onder contract op Old Trafford. The Red Devils namen hem destijds transfervrij over van Brentford, waar de creatieveling zijn carrière weer had opgepakt na zijn hartstilstand op het EK van 2021.

