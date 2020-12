Nicolò Schira: Ajax heeft tien miljoen euro plus bonussen geboden

Daniel Cabot Kerkdijk 30 december 2020 • Laatste update: 08:17

Ajax lijkt daadwerkelijk werk te maken van de komst van Brenner Souza da Silva. Transferexpert Nicolò Schira verzekerde in de nacht van dinsdag op woensdag dat de Amsterdamse club een formeel bod van tien miljoen euro, exclusief bonussen, op de spits van Sao Paulo heeft uitgebracht. De twintigjarige Braziliaan kan naar verluidt een contract tot de zomer van 2025 tekenen. Sao Paulo verlangt echter meer voor Brenner.

Dit seizoen kent Brenner zijn grote doorbraak op het hoogste niveau in Brazilië. Waar de spits vorig seizoen tot slechts vijf optredens en een treffer kwam, staat de teller deze jaargang al op 11 doelpunten na 21 competitiewedstrijden. Afgelopen speelronde was Brenner ook nog goud waard voor São Paulo, daar hij zijn ploeg met twee treffers hoogstpersoonlijk de overwinning op Fluminense bezorgde. São Paulo gaat momenteel met 56 punten uit 27 wedstrijden aan kop in de Serie A.

Het was journalist Mike Verweij die maandag in de podcast Kick-off Eredivisie van De Telegraaf een eventuele transfer van Brenner naar Ajax onthulde. Volgens Verweij was de Braziliaan voor een bedrag van twaalf miljoen euro, plus bonussen, aangeboden en afgaande op het nieuws van Schira lijkt het erop dat Ajax de vraagprijs omlaag probeert te krijgen. “Het is weer een speler van São Paulo en als je kijkt naar de trackrecord van zowel David Neres als Antony, dan kan het zomaar voor de derde keer prijs zijn als je bij die club gaat winkelen”, lichtte Verweij toe.

“Het schijnt een hele goede spits te zijn; het is een talent. Hij is al aangeboden en Ajax weet wat hij moet kosten, dus de beslissing ligt echt in Amsterdam. Er worden wel wat andere clubs genoemd die hem op de korrel zouden hebben, maar dat was bij Antony ook het geval. Inmiddels heeft Ajax een goed netwerk opgebouwd in Brazilië, waardoor het voor de spelers ook interessant wordt om naar Amsterdam toe te gaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat deze jongen voor deze prijs is aangeboden. Of Ajax daadwerkelijk op het aanbod ingaat, weet ik niet.”

Valentijn Driessen was eerder enigszins sceptisch over het aanbod vanwege de bonussen. “Als die bonus een doorverkooppercentage van zestig procent inhoudt, dan moet je dat niet willen.” Verweij meldde dat er wel sprake zou zijn van een doorverkooppercentage, maar niet dusdanig hoog als Driessen suggereerde. Brenner zou met het oog op volgend seizoen gehaald moeten worden, maar Verweij gaf aan dat het niet onverstandig zou zijn om de spits al in de winter naar Nederland te halen. “Net als bij Neres kan het bij Braziliaanse jongens heel raadzaam zijn om ze een half jaar eerder te halen.”