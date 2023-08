David Neres voorkomt nieuw puntenverlies Benfica met geweldige invalbeurt

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 23:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:11

David Neres heeft zaterdagavond een absolute heldenrol vertolkt bij Benfica. De club uit Lissabon kwam in het duel met laagvlieger Estrela lange tijd niet tot scoren, maar daar kwam verandering in toen Roger Schmidt Neres twintig minuten voor tijd liet invallen. Tijdens zijn invalbeurt was de vleugelaanvaller goed voor twee fraaie assists: 2-0. De zege is een bijzonder welkome, daar er vorig weekend, mede door een dubbelslag van voormalig Feyenoorder Robert Bozenik, met 3-2 werd verloren bij Boavista.

Bijzonderheden

Ook in het eigen Estádio da Luz leken de manschappen van Schmidt af te stevenen op puntenverlies. Benfica, met Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes in de basis, speelde een matige eerste helft. Kökçü bracht Alexander Bah wel in scoringspositie, maar laatstgenoemde kopte net naast. Na rust dacht Estrela zelfs een penalty te krijgen na hands van Florentino, maar de smeekbedes bleken tevergeefs. Vier minuten na de invalbeurt van Neres testte Kökçü de reflexen van doelman Bruno Oliveira, die even later alsnog moest vissen. Neres zette uitstekend door aan de linkerkant en bood Casper Tengstedt een niet te missen kans: 1-0. De beslissing volgde in minuut 94. Neres leek te schieten, maar kapte en zette Rafa Silva fraai vrij voor de doelman. De Portugees rondde koelbloedig af: 2-0.

