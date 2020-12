De Telegraaf: Quincy Promes opgepakt voor betrokkenheid bij steekpartij

Quincy Promes is zondagochtend door de politie opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij, zo meldt De Telegraaf. Het incident vond in juli al plaats in een loods in Abcoude. Een familielid van de Ajax-aanvaller raakte zwaargewond en liep onder meer zwaar letsel aan de knie op. Promes had zaterdagavond nog een basisplaats bij Ajax in het met 4-0 gewonnen competitieduel met PEC Zwolle.

Jelmer Geerds, woordvoerder van de politie in Amsterdam, bevestigt dat een 28-jarige man is gearresteerd, al wil hij niet ingaan op de naam en de achtergrond van de verdachte. Promes is kort na de arrestatie in verzekering gesteld en hij verblijft momenteel in de cel. De regels bij verzekering schrijven voor dat hij minimaal drie dagen in de cel moet blijven. Volgens de ochtendkrant wordt Promes verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg en de middenvelder annex aanvaller van Ajax riskeert een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

