Roemeense arbitrage claimt discriminerende uitspraak van Pierre Webó

Het Roemeense sportmedium Fanatik komt woensdag met nieuwe details over het incident dat plaatsvond bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir. Assistent-trainer Pierre Webó van de Turkse club zou de Roemeense arbitrage vanaf de aftrap meermaals discriminerend hebben bejegend, door het woord 'gypsy' ofwel 'zigeuner' in zijn mond te nemen.

Webó had het vanaf het startsignaal aan de stok met zowel assistent-scheidsrechter Octavian Sovre als vierde official Sebastian Coltescu. De Kameroense oud-voetballer zou meerdere keren 'gypsy, gypsy' naar de Roemenen hebben geroepen. Zowel Sovre als Coltescu had na dertien minuten genoeg van het gedrag van Webó en wilde scheidsrechter Ovidiu Hategan manen om de assistent-coach van Basaksehir met rood te bestraffen.

In een geluidsfragment van het gesprek tussen de Roemeense arbitrage dat al dinsdagavond opdook is het volgende te horen: "Die zwarte man, die zwarte daar", aldus een van de officials. "Dit is onacceptabel. Ga maar kijken. Die zwarte daar. Dit is onacceptabel." Het is volgens Fanatik niet de stem van vierde official Coltescu, maar van assistent-scheidsrechter Sovre die in dit bewuste fragment te horen is. Mogelijk heeft ook Coltescu in die discussie het woord 'negru' gebruikt, maar dat is niet te horen.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment. Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t — Emanuel Rosu (@Emishor) December 9, 2020

Arbiter Hategan deelde vervolgens een rode kaart uit aan Webó, vanwege zijn vermeende discriminerende uitingen aan het adres van Sovre en Coltescu. De UEFA heeft bekendgemaakt dat de rode kaart van Webó geseponeerd is. De assistent-trainer mag dus woensdagavond om 18.55 uur opnieuw plaatsnemen in de dug-out, als de wedstrijd in de veertiende minuut wordt hervat. De UEFA onderzoekt het incident en maakt pas na woensdag bekend of de rode kaart terecht was.

Op internet gaat een audiofragment uit de wedstrijd rond waarop te horen is dat iemand zegt: "In mijn land zijn Roemenen zigeuners." Het is onduidelijk om wiens stem het gaat, vermoedelijk een betrokkene van Istanbul Basaksehir. Het vond plaats nadat Webó met rood van het veld werd gestuurd en een felle discussie aan de zijlijn was ontstaan.

Reactie van vierde official Sebastian Coltescu

Sebastian Coltescu heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor 'het misverstand'. "Mijn bedoeling was nooit racisme", schrijft de Roemeense official. "In een dergelijke omgeving kunnen mensen hun gevoelens soms niet correct uiten en kunnen ze verkeerd worden begrepen. Ik bied mijn excuses aan namens de UEFA. Ik hoop dat je het begrijpt."

Coltescu heeft ook in de Roemeense media een korte reactie gegeven. "Ik probeer gewoon om het goede te doen", aldus de official tegenover ProSport. "Ik ga de komende dagen geen enkele nieuwssite lezen. Iedereen die mij kent weet dat ik geen racist ben. Dat is in ieder geval wat ik hoop."