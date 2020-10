Schmidt nog niet klaar met Nijhuis: ‘Als je zo arrogant optreedt...’

Roger Schmidt heeft op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Vitesse en PSV (2-1) uitgehaald naar Bas Nijhuis. De trainer van PSV beschuldigt de scheidsrechter van arrogantie, na diens besluit om een toegekende strafschop voor de Eindhovenaren alsnog te annuleren in de blessuretijd. Na het laatste fluitsignaal kwam het op het veld van stadion GelreDome tot een woordenwisseling tussen Schmidt en Nijhuis en die wordt na de wedstrijd voortgezet in de media.

Nijhuis zag aanvankelijk een strafschop in een duw van Eli Dasa jegens Jorrit Hendrix en wees naar de stip. VAR Danny Makkelie greep echter in en riep zijn collega naar de zijkant om de beelden nog eens te bekijken. Daarna kwam Nijhuis terug op zijn besluit en gaf hij de bal aan doelman Remko Pasveer van Vitesse. "Ik ben boos", gaf Schmidt toe op de persconferentie. "De scheidsrechter heeft het duel duidelijk negatief beïnvloed voor ons. Het is een kraakheldere regel dat hij alleen iets kan checken als het een duidelijke fout is. Het was juist een penalty."

"De speler gaat voor de man", doelt hij op de actie van Dasa ten opzichte van Hendrix. "Het is een duizend procent strafschop en dus mag hij het niet checken. Dat heb ik de scheidsrechter ook verteld", citeert het Eindhovens Dagblad de trainer op de persconferentie. Nijhuis zelf verklaarde dat hij aanvankelijk dacht dat Hendrix 'met twee handen werd weggeduwd' door Dasa. Van Makkelie hoorde hij dat er weliswaar contact was, maar niet met de handen. Na het bekijken van de videobeelden sloot de scheidsrechter zich aan bij het oordeel van de VAR.

Schmidt vindt desondanks dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. "Als je zo arrogant optreedt, moet je ook de goede beslissingen nemen", stelt de Duitser. "Mijn spelers hebben alles gegeven. Hij heeft de wedstrijd beslist en ons benadeeld." Schmidt erkent dat het 'een moeilijk vak' is om scheidsrechter te zijn en zet vraagtekens bij de manier waarop de VAR wordt toegepast. "De VAR moet voor gerechtigheid zorgen en nu is het juist andersom. Voetbal is een contactsport. Een beoordeling is totaal anders als je ergens vijf meter vanaf staat of als je meekijkt vanaf een scherm. Als je er vijf meter naast staat, zoals in dit geval, weet je of het een goede beslissing is geweest."