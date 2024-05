Pascal Jansen geeft duidelijk antwoord als hem wordt gevraagd naar Ajax

Pascal Jansen benadrukt zondag in Goedemorgen Eredivisie dat hij niet heeft gesproken met Ajax over het hoofdtrainerschap. De coach werd na zijn ontslag bij AZ twee keer gespot in de Johan Cruijff ArenA bij thuisduels van de Amsterdammers, maar volgens Jansen zit daar verder niets achter.

Hans Kraay junior wil van Jansen weten of er reeds contact is geweest met Ajax. "Je hebt een paar keer op de tribune gezeten. Je kent Alex Kroes en Marijn Beuker goed. Heb je enigszins contact gehad met Ajax of een indicatie gekregen dat je op een lijst staat? Vertel."

"Nee, ik heb geen contact gehad met Ajax. Nee", luidt het duidelijke antwoord van Jansen. "Ik heb meerdere keren bij Ajax gezeten. Het eerste weekend dat ik geen verplichtingen meer had bij AZ, toen ben ik lekker gaan kijken. Dat was tegen RKC Waalwijk."

"En ik ben nog een keer geweest tegen Excelsior. En ik ben voetballiefhebber, Hans. Ik woon op 20-25 minuten van de ArenA af. Dus dat is niet zo ingewikkeld", voegt de momenteel clubloze oefenmeester toe aan zijn uitleg.

? Pascal Jansen ontkent contact met Ajax, waar hij meermaals gespot werd na zijn AZ-periode: "Ik ben voetballiefhebber, het is niet zo ingewikkeld." — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Werkwijze die bij Ajax past?

Kraay wil vervolgens weten of Jansen gezien zijn manier van werken en voetbalfilosofie bij Ajax past. "Ze hebben het volgens mij nu hartstikke druk met het vinden van een nieuwe hoofdcoach. En zorgen dat de selectie op orde is. Maar er is geen contact geweest."

Tafelgast Sjoerd Mossou vindt het niet gek dat Jansen nog niet heeft gesproken met Ajax. "Er zijn natuurlijke hartstikke veel goede trainers. Als je dan een lijst maakt, dan ga je niet met alle twintig praten. Dan kies je degene die je het beste vindt passen."

"Volgens mij is het geen schande als je niet door Ajax wordt uitgenodigd. Het is een beetje zoals hij (Jansen, red.) bij AZ heeft gewerkt, maar qua organisatie helemaal niet. De uitgangspunten qua voetbal zijn op sommige punten misschien hetzelfde, maar de rust die je bij AZ had heb je bij Ajax natuurlijk totaal niet. Het is een heel andere wereld."

