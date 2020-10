Veel discussie na afgekeurde penalty PSV: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

PSV ging zondagmiddag met 2-1 onderuit bij Vitesse, maar het gaat vooralsnog vooral over een cruciaal moment in de extra tijd. Bas Nijhuis zag een strafschop in een duw van Eli Dasa jegens Jorrit Hendrix en wees naar de stip. VAR Danny Makkelie greep echter in en riep zijn collega naar de zijkant om de beelden nog eens te bekijken. Nijhuis kwam terug op zijn beslissing en zodoende leed PSV zijn eerste competitienederlaag onder Roger Schmidt, nadat donderdag ook al het Europa League-duel met Granada (2-1) verloren was gegaan.

Ronald de Boer kreeg de vraag of hij de verontwaardiging bij Schmidt snapte. De trainer van PSV stapte na het laatste fluitsignaal op Nijhuis af en vroeg om uitleg. “Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik ook zeker. Het leek er in eerste instantie ook op dat het een rare actie van Dasa was. Het was moeilijk om te zien. Ik vond het Dasa niet slim doen, niet handig. Hendrix misschien wel. Als Nijhuis niet fluit, zeg je misschien ook wel: ‘prima’.”

De Boer had niet verwacht dat Nijhuis door Makkelie op zijn vingers zou worden getikt. “Nee, dat had ik niet verwacht.” De oud-voetballer kreeg vervolgens de beelden goed te zien. “Hendrix loopt toch gewoon tegen hem aan. Dom. Ik zou er toch mee kunnen leven hoor.” Hendrix verscheen vervolgens voor de camera van FOX Sports. “Ik weet niet of het een strafschop was. Ik weet niet wat hij doet. Ik heb geen ogen in mijn rug.”

“Ik wilde de bal meenemen en controleren. Hij loopt in mijn rug voor mijn gevoel. Ik ben niet iemand die schwalbes maakt”, benadrukte Hendrix. “Het is beoordeeld, het zal wel. Ik vind het niet slim wat Dasa doet, maar het is niet aan mij om daarover te oordelen. Hij kan hem geven, hij kan hem niet geven. We moeten ons verlies accepteren. Het is al zo vaak discutabel geweest. Soms zit het mee en soms zit het tegen.”

Jorrit Hendrix eerlijk na het VAR moment. "Soms zit het mee, soms zit het tegen" ?? Bekijk het hele interview op de site. https://t.co/1dv5WJSizR pic.twitter.com/itDa0Pgjr4 — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 25, 2020

“Gaan we weer, dit is dus wel een grote fout”, twitterde Arnold Bruggink, die ook de hashtag snapjetochnietsmeervan toevoegde. Commentator Mark van Rijswijk vindt het ‘het seizoen van de loterij’. “VAR, handsballen, corona. Het is het seizoen van de loterij lijkt het. Je moet maar net op het juiste moment een beetje mazzel hebben.” Bruggink reageerde op zijn tweet. “Ja, en wie de VAR is. Makkelie is een van de weinigen die dit durft. Dus blijft het mensenwerk”, stelde de analist van FOX Sports.

“De VAR vindt het dus een overduidelijke fout van Nijhuis. De penalty is wel heel makkelijk gegeven (zeker naar Nijhuis-maatstaven), maar is het ook een overduidelijke fout?”, vraagt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zich af. “Het zal veel discussie opleveren. In ieder geval geen pingel en PSV verliest hier in Arnhem met 2-1.”

“Makkelie heeft zijn stempel op het duel gedrukt (is de VAR daarvoor?), maar PSV heeft zelf met de overblijvers ook gewoon verzuimd een stempel op het duel te drukken”, benadrukt Elfrink. “Achter elkaar gezakt voor twee belangrijke examens.” Voormalig toparbiter Mario van de Ende kon zijn ogen niet geloven. “Dit kan toch niet waar zijn. Strafschop PSV wordt omgetoverd na VAR-ingreep in scheidsrechtersbal.”