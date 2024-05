Josip Sutalo openbaart waarom hij een teleurstellend debuutseizoen kent bij Ajax

Josip Sutalo heeft de nodige tijd nodig gehad om zich aan te passen bij Ajax, maar voelt zich nu gelukkig. Dat vertelt de Kroatische mandekker zelf in een interview met de NOS.

Sutalo streek aan het eind van de transferzomer neer in Amsterdam. Ajax maakte een megabedrag van 23 miljoen euro over naar de rekening van Dinamo Zagreb, maar imponeren in het rood-witte shirt deed Sutalo nog niet.

“Ik had moeite om me aan te passen omdat dit mijn eerste transfer was", legt Sutalo uit bij de staatsomroep. "Het vertrek naar een land waar mijn taal niet wordt gesproken. Ik had zeker tijd nodig om me daaraan aan te passen."

Sutalo, die zichzelf typeert als een teruggetrokken en rustig persoon buiten het veld, had moeite met aarden in Amsterdam. "Ik ben ook iemand die daar wat meer tijd voor nodig heeft. Maar ik denk dat ik nu op mijn plek zit en ik voel me echt super.'

De taalbarrière is voor Sutalo niet eenvoudig geweest. De Kroatische stopper begrijpt inmiddels Engels en spreekt de taal ook voldoende om met iemand te kunnen communiceren, maar hij beheerst de taal nog niet perfect. “Daarom geef ik liever geen interviews in het Engels”, glimlacht hij.

Behalve de aanpassingstijd hielp het ook niet mee dat Sutalo in een chaotisch elftal terechtkwam, zo stipt hij zelf aan. De centrumverdediger was een van de twaalf spelers die Sven Mislintat naar Ajax haalde. Hij moest de leider van het elftal worden en de jeugdige Jorrel Hato bij de hand nemen. Dat lukte niet.

Het leverde de nodige kritiek op. "Ik heb veel kritiek gehad. Zoals ik al zei, je aanpassen kost tijd. Misschien waren we ook als team niet op het gewenste niveau. Dat heeft mijn prestaties ook beïnvloed.”

“Er zijn veel nieuwe spelers bijgekomen en iedereen moest zich aanpassen en elkaar beter leren kennen. Mijn prestaties waren daarom ook niet zoals ik had gewild en zoals anderen van mij verwacht hadden.”

De kritiek van de buitenwacht heeft Sutalo zonder meer gevoeld. "Natuurlijk doet het pijn als iemand zo praat. Maar ik ben een professional en ik moet daarmee om kunnen gaan. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik twijfel nooit over mijn vaardigheden. Dat doe ik nu ook niet."

Nu zit de Kroaat echter een stuk lekkerder in zijn vel. Volgend seizoen hoopt hij de fans van Ajax de 'echte' Sutalo te kunnen laten zien. "Ik voel me echt super en er is geen reden om ongelukkig te zijn. Ik hoop dat we ons zo snel mogelijk weer op het juiste pad bevinden en dat we Ajax terugbrengen op de plaats waar het behoort."

