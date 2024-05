Peter Bosz formeert deze elf namen op mogelijke kampioensdag van PSV

PSV-trainer Peter Bosz voert geen wijzigingen door voor het mogelijke kampioensduel met Sparta Rotterdam. De oefenmeester kiest op linksbuiten andermaal voor Malik Tillman, waardoor Hirving Lozano op de bank moet plaatsnemen. Als PSV minimaal een punt pakt, is het officieel voor de 25ste keer in zijn historie kampioen van Nederland. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijn ziet de weinig verrassende achterhoede bestaan uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld wordt Guus Til in zijn rug gesteund door Jerdy Schouten en Joey Veerman. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links).

PSV vierde het officieuze kampioenschap vorige week al uitgebreid na de galavoorstelling tegen sc Heerenveen (0-8). Het kampioenschap was vorige week nog geen feit, doordat Feyenoord later op de dag won van Go Ahead Eagles (1-3) en het gat zo weer verkleinde tot negen punten.

PSV gaat naast het landskampioenschap ook op jacht naar een record. De Eindhovenaren hebben momenteel 84 punten en een doelsaldo van +86. Het record is nu nog in handen van Ajax, dat in het seizoen 1971/72 kampioen werd met 93 punten en een doelsaldo van +84. Drie zeges zijn voldoende voor PSV om de beste Eredivisie-selectie ooit te worden.

Bosz eist scherpte van zijn ploeg en maakte vrijdag duidelijk dat de focus er moet zijn. "Als wij met 1-0 winnen, zijn we niet tevreden omdat we de 2-0 willen maken en meer." Van onderschatting wil hij niets weten. "Ze hebben een lange spits en een goed voetballende keeper, die de bal snel op hem kan inspelen", doelt Bosz op Tobias Lauritsen en Nick Olij. "Sparta speelt herkenbaar en staat op een mooie plek, dat doen ze waanzinnig knap.”

Sparta staat achtste, won vier van zijn laatste vijf duels en kan deelname aan de play-offs haast niet meer ontgaan. De wedstrijd is een speciale voor Sparta-middenvelder Pelle Clement, die met PSV-directeur Earnest Stewart een bekende schoonvader heeft. "Het is wel bijzonder. Het leeft in mijn directe omgeving wel meer dan andere wedstrijden", weet Clement. "Hij vertelt me wat ik kan verbeteren en minder goed kan. Het is fijn dat je zo'n relatie kan hebben."

Clement weet dat PSV de topfavoriet is om het duel te winnen. "Maar wij bereiden ons niet anders voor dan normaal. We analyseren vooral waar de gevaren van PSV liggen. Die komen inderdaad wel van heel veel kanten en van heel veel hoeken. Iedereen zal op de toppen van zijn kunnen moeten spelen om kans te maken. En dan moet PSV misschien nog wel een mindere dag hebben."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Eerdhuijzen, Van der Kust; De Guzman, Clement, Metinho; Neghli, Lauritsen, Saito

